Vụ Nhã Phương hiến tóc nhuộm gây tranh cãi: Người trong cuộc và phía đơn vị nhận nói gì?

Mới đây, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện tranh cãi liên quan đến diễn viên Nhã Phương. Nguồn cơn xuất phát từ đoạn clip cô chia sẻ về hành trình đi hiến tóc hồi cuối tháng 5/2025 bị "đào" lại. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên "làm màu" để gây chú ý vì phần tóc hiến đã bị can thiệp hoá chất nhuộm sáng, lại là chân tóc nên khó có thể đủ điều kiện để sử dụng làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, phần chia sẻ của Nhã Phương khi hiến tóc cũng gây chú ý. Trong clip, nữ diễn viên cho biết lý do tóc phải nhuộm sáng thường xuyên là để phù hợp với hình tượng trong phim và phong cách cá nhân mỗi khi đi sự kiện. Trước khi quyết định cắt tóc, vợ của Trường Giang cũng đã suy nghĩ rất nhiều và tìm hiểu kỹ về các yêu cầu hiến tóc. Sau đó, Nhã Phương còn đích thân mang đến nơi nhận tóc hiến thuộc Mạng lưới ung thư vú Việt Nam để xác nhận tóc có thể sử dụng được.

Nhã Phương chia sẻ: "Thật lòng mà nói, Nhã Phương đã hơi băn khoăn vì tóc mình trước giờ thường nhuộm sáng, không biết có hiến được không. Nhưng các bạn ở BCNV – Mạng lưới ung thư vú Việt Nam rất dễ thương, họ đã giải thích cặn kẽ rằng tóc vẫn có thể được xử lý, nhờ đó Phương mới yên tâm hiến và thật sự hạnh phúc khi được làm điều này".

Nhã Phương chia sẻ băn khoăn khi hiến tóc nhuộm nhưng đã tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định cắt

Nhã Phương đã cắt đi đoạn tóc gần 35cm như quy định được đăng tải trên BCNV – Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cũng là đơn vị tiếp nhận tóc hiến

Cùng thời điểm với lúc Nhã Phương chia sẻ về việc hiến tóc thì trang của BCNV – Mạng lưới ung thư vú Việt Nam có thông báo gây chú ý. Đại diện tổ chức này xác nhận nữ diễn viên đích thân mang phần tóc của mình đến hiến tặng và đã nhận chứng nhận.

BCNV còn đăng bài chia sẻ quy định hiến tóc, trong đó ghi rõ, tóc đen tự nhiên cần tối thiểu 25cm, tóc nhuộm là 35cm. Phần tóc của Nhã Phương được các nhân viên của BCNV đo trực tiếp, dài 34cm, chỉ thiếu 1cm so với quy định nên vẫn có thể chấp nhận được.

Phía BCVN xác nhận đã nhận được tóc hiến của Nhã Phương đồng thời chia sẻ lại quy định tóc nhuộm 35cm vẫn có thể dùng được

Nhã Phương đã trực tiếp đến gửi tóc và nhận được email xác nhận từ phía đơn vị này

Thực tế, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là nghĩa cử đẹp đã được nhiều nghệ sĩ Việt thực hiện trước đó như Hoa hậu Ý Nhi, rapper Pháo, MC Hoàng Oanh, Hoa hậu Phương Khánh…tất cả đều mong muốn góp phần nhỏ bé giúp những bệnh nhân đang điều trị ung thư lấy lại tự tin và nghị lực sống.

Trong bối cảnh mạng xã hội dễ thổi bùng tranh cãi từ những điều thiện, câu chuyện của Nhã Phương cho thấy đôi khi, một hành động ý nghĩa lại cần nhiều sự thấu hiểu hơn là phán xét. Việc hiến tóc dù nhuộm hay đen tự nhiên vẫn thể hiện lòng nhân ái, lan toả năng lượng tích cực nếu nó được thực hiện bằng tấm lòng chân thành. Và điều đáng quý nhất, có lẽ không nằm ở độ dài của mái tóc, mà ở tình cảm mà người hiến gửi gắm trong từng sợi tóc đó.