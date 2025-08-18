Vụ nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80: Phụ huynh không tin nổi, mong con được tha thứ

Sự việc nhóm nữ sinh chở nhau trên xe máy, không đội mũ bải hiểm, giơ tay phản cảm khi gặp đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9) đi ngang khu vực cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội) đã khiến nhiều người bức xúc.

Anh N.B.C. (ở Xuân Mai, Hà Nội) là phụ huynh của 1 trong 3 nữ sinh có hành động khiếm nhã nói trên. Sau khi sự việc xảy ra đã 1 ngày, anh vẫn chưa tin con gái mình lại cư xử như vậy.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh C. cho biết trưa 16/8, khi đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ xem được đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của con gái. Anh C. gặng hỏi thì con giải thích rằng, do thấy các chiến sĩ ngồi trên xe nhìn ra ngoài rồi ra hiệu thả tim với người đi đường nên con gái anh C. cùng các bạn giơ ngón tay khiếm nhã với ngụ ý trêu chọc các chiến sĩ.

Theo anh C., con gái anh năm nay lên lớp 10, vừa nhập học. Anh đoán các bạn trong đoạn clip là bạn mới của con. Chiều 16/8, con anh C. đi nhờ xe của bạn lên trường học giáo dục quốc phòng do xe quên sạc xe đạp điện. Người bố cứ nghĩ con đi nhờ như bình thường, không ngờ rằng con lại đi xe máy, chở 3, lại không đội mũ bảo hiểm.

Hành động phản cảm của các nữ khiến phụ huynh sững sờ.

Từ 19 giờ ngày 16/8 đến 1h ngày 17/8 và cả buổi sáng 17/8, Công an xã Xuân Mai, Công an TP Hà Nội cùng hội đồng trường THPT Lâm Nghiệp đã có buổi làm việc với phụ huynh và 3 nữ sinh để quán triệt tư tưởng, cảnh cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các nữ sinh. Người bố cho biết, các nữ sinh đã khóc rất nhiều trong buổi làm việc và bày tỏ bản thân đã ăn năn hối lỗi, thừa nhận đó là hành động bột phát, không nghĩ đến hậu quả.

Sau khi xảy ra sự việc đến nay, con gái anh C. nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài vì đã nhận thức được hành động sai trái của bản thân. Vợ chồng anh C. liên tục chấn chỉnh, nhắc nhở con không tái phạm.

Nam phụ huynh chia sẻ thêm, vợ chồng anh luôn cố gắng theo dõi, dạy dỗ con sống đúng chuẩn mực. Ở nhà, cháu cũng ngoan và không nghịch ngợm gì, song anh C. không ngờ con đi với bạn lại có hành động như vậy. Người bố cảm thấy buồn và thất vọng. Anh C. mong cộng đồng tha thứ, cho các nữ sinh một cơ hội sửa sai, quay lại học tập bình thường để trở thành công dân có ích cho xã hội. Anh ủng hộ cơ quan chức năng, nhà trường phạt thật nặng nếu các cháu tái phạm.

3 nữ sinh làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, nguồn tin trên báo Người lao động cho hay, sau khi nắm được thông tin sự việc, Công an xã Xuân Mai đã phối hợp cùng đội Cảnh sát giao thông số 12 (Công an TP.Hà Nội) nhanh chóng vào cuộc. Qua xác minh, 3 người trong clip đều là nữ sinh lớp 10, Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội).

Công an xã Xuân Mai đã yêu cầu những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cả 3 đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.