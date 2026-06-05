Vụ 'ôm đất vàng', dân thiếu lối ra biển: Hà Tĩnh vào cuộc rà soát

Rà soát vướng mắc

Liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) chậm tiến độ, người dân gặp khó vì thiếu lối ra biển, trao đổi với Báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cho biết, ngày 1/6, đơn vị đã tham gia cuộc làm việc do Sở Tài chính Hà Tĩnh chủ trì để rà soát tiến độ, làm rõ vướng mắc và phương án xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Theo đó, cuộc làm việc có đại diện các đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Kỳ Xuân và chủ đầu tư dự án. Cuộc làm việc được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời đánh giá tình hình triển khai dự án, tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư, và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cũng cho biết, trong cuộc làm việc, địa phương đưa ra nội dung cử tri kiến nghị mở tuyến đường xuống biển để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển sinh kế. Theo đề xuất, tuyến đường có chiều rộng khoảng 15m, đi qua khu vực Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân, vốn chậm triển khai trong nhiều năm.

Một phần đất nằm trong dự án hiện đang bỏ hoang, chưa được xây dựng các hạng mục đã phê duyệt.

Cũng theo lãnh đạo xã, trước đó chủ đầu tư đã làm việc với UBND xã và cơ bản thống nhất chủ trương mở tuyến đường này. Tuy nhiên, do tuyến đường nằm trong phạm vi quy hoạch dự án nên việc triển khai phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt. Vì vậy, đề xuất trên hiện vẫn đang được xem xét, chưa thể triển khai ngay.

Đối với tình trạng dự án chậm tiến độ, lãnh đạo xã cho biết đây là nội dung thuộc thẩm quyền các sở, ngành xem xét hướng xử lý. “Dự án hiện đã quá hạn. Trường hợp dự án được tiếp tục gia hạn, địa phương kỳ vọng sẽ đồng thời điều chỉnh quy hoạch để bố trí tuyến đường xuống biển phục vụ người dân. Ngược lại, nếu không được gia hạn, phần đất chưa sử dụng có thể được thu hồi và giao địa phương quản lý để đầu tư tuyến đường dân sinh”, lãnh đạo xã Kỳ Xuân thông tin.

Hưởng ưu đãi, nhưng chậm tiến độ kéo dài

Qua tìm hiểu, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2012 và đã trải qua 4 lần điều chỉnh, lần gần nhất vào tháng 10/2023. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư, được triển khai tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân trên diện tích 6,8ha, với tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Dự án có mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân; đồng thời khai thác tiềm năng du lịch của huyện Kỳ Anh (cũ) nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Quy mô dự án gồm các hạng mục: nhà nghỉ, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, bể bơi, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Một phần công trình nằm trong dự án được nhà đầu tư xây dựng.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trong quý IV/2025. Tuy nhiên sau hơn 10 năm được cấp phép chủ trương đầu tư, nhiều lần gia hạn, đến nay dự án mới chỉ hoàn thiện được một phần diện tích, còn phần lớn diện tích "đất vàng ven biển" còn lại đang bỏ hoang.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết “Ôm ‘đất vàng’ rồi bỏ hoang nhiều năm, người dân khốn khó vì thiếu lối ra biển”, phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài, đất ven biển bị bỏ hoang, trong khi người dân địa phương mong muốn có tuyến đường ra biển phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản.

Tại vị trí đất đang bỏ hoang, chủ đầu tư xây dựng cổng, cửa khoá.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm được cấp phép, dự án thuộc nhóm lĩnh vực được khuyến khích đầu tư nhằm thu hút nguồn lực, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản và tiếp tục miễn 7 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khai thác.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn không chỉ là việc người dân thiếu lối ra biển phục vụ sinh kế, mà còn ở thực tế dự án được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai nhưng vẫn chậm triển khai kéo dài. Từ đó đặt ra câu hỏi, trong trường hợp không bảo đảm tiến độ theo cam kết, chủ đầu tư có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hoặc hoàn trả các ưu đãi đã được hưởng theo quy định hay không?.