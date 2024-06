Vụ phân lô bán nền lừa đảo ở Phú Quốc: Có thêm cán bộ kiểm lâm đầu thú

Sáng 6/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Hoàng Hữu Trường (48 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc ) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hối lộ từ nhân viên Công ty LHĐ. Tổng số tiền Trường đã nhận 175 triệu đồng, trong đó chuyển khoản 165 triệu đồng và nhận tiền mặt 10 triệu đồng.

Hoàng Hữu Trường đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ.

Liên quan vụ án trên, tháng 4/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc đã khởi tố, tạm giam Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan công an, tháng 11/2021, bị can Điệp, Lĩnh, Hùng cùng mở Công ty LHĐ, do Điệp làm giám đốc, còn Lĩnh và Hùng làm thành viên.

Năm 2021-2022, nhóm đối tượng trên đặt cọc mua đất, hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn. Các bị can còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài, rồi tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột kéo điện...

Nhóm trên đặt tên Dự án khu dân cư K8 , Dự án khu dân cư Cửa Cạn, rồi giới thiệu, quảng cáo, chào bán đất cho khách hàng với hình thức lập vi bằng. Điển hình tại khu đất ở xã Cửa Cạn (dự án Khu Dân cư Cửa Cạn), các đối tượng chia thành 1.950 nền, số nền đã bán thu hơn 250 tỷ đồng.

Để được bỏ qua vi phạm, các đối tượng đã dùng tiền và tài sản có giá trị hối lộ một số cán bộ địa phương.

Liên quan vụ án trên, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương cũng bị khởi tố, tạm giam về hành vi nhận hối lộ , gồm: Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm.

Công an cũng khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương cùng tội danh trên.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Kiên Giang bắt Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên là người chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để thu mua đất và lập các dự án vi phạm kể trên.