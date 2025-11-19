Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu PDV ghi nhận diễn biến giá tăng so với mốc tham chiếu. Mở cửa tại mức 13.000 đồng/cp, tính đến 10h00 sáng, thị giá PDV đạt 12.950 đồng/cp, tương ứng mức tăng 4%. Với mức giá chào sàn 12.450 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của PDV đạt 823 tỷ đồng

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PDV. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch PVT Logistics nhấn mạnh việc chính thức niêm yết trên HOSE là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của doanh nghiệp sau giai đoạn 2020 - 2024 tái cấu trúc toàn diện.

Lãnh đạo công ty kỳ vọng việc gia nhập sân chơi lớn sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch và uy tín thương hiệu với các chủ dầu lớn tại thị trường khó tính như Mỹ hay Châu Âu, qua đó tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

PVT Logistics tiền thân là CTCP Vận tải sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông thành lập năm 2007, hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực vận tải biển, đường bộ, đường thủy nội địa và dịch vụ hàng hải.

Hiện tại, doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu khá cô đặc với sự hậu thuẫn lớn từ công ty mẹ là Tổng công ty PVTrans (PVT) - nắm giữ 51,87% vốn điều lệ và cổ đông lớn Công ty TNHH Tân Long sở hữu 16,85%. Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE được ban lãnh đạo xác định là bước đi chiến lược để mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Bước lên sàn HOSE, PVT Logistics có tình hình tài chính ổn định với doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1.465 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2025, doanh thu tăng trưởng 27,1% so với quý trước, đạt 616,6 tỷ đồng. Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 2.270 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ PDV, đội tàu của doanh nghiệp vừa được nâng lên con số 10 sau khi tiếp nhận tàu hàng rời PVT Emerald (33.802 DWT) vào tháng 8 vừa qua, hiện đang khai thác hiệu quả trên các tuyến quốc tế và tham gia các hình thức khai thác theo Liên minh (Pool).

Về định hướng dài hạn giai đoạn 2026 – 2030, tận dụng vị thế mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải của Tập đoàn Dầu khí, PVT Logistics đặt mục tiêu mở rộng đội tàu lên 18 chiếc, tập trung vào phân khúc tàu hóa chất (19.000 - 26.000 DWT) và tàu hàng rời Supramax/Ultramax.

Song song với mở rộng quy mô tài sản, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu lên 2.400 tỷ đồng vào năm 2030. Trong ngắn hạn, PVT Logistics sẽ triển khai phương án phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% ngay trong quý IV/2025.