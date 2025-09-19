“Vươn Mình Thịnh Vượng" – Đêm hội kết nối và lan toả cảm hứng cùng Đan Trường

Ca sĩ Đan Trường: Gửi gắm giá trị bền bỉ qua âm nhạc

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là sự góp mặt của ca sĩ Đan Trường – biểu tượng âm nhạc gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Việc lựa chọn Đan Trường không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật thăng hoa về cảm xúc, mà còn thể hiện tinh thần mà Việt Nam Thịnh Vượng theo đuổi: bền bỉ – nghiêm túc – truyền cảm hứng.

Đan Trường – Biểu tượng của sự bền bỉ, nghiêm túc và truyền cảm hứng, đúng tinh thần mà Việt Nam Thịnh Vượng theo đuổi.

Tinh thần "Tri ân để tiếp bước"

Với thông điệp xuyên suốt "Tri ân để tiếp bước", sự kiện không chỉ là một lễ hội tổng kết, mà còn là không gian kết nối – chia sẻ giữa những con người đang cùng đồng hành trên hành trình xây dựng một hệ sinh thái phân phối bền vững, minh bạch và lấy con người làm trung tâm.

Sự kiện là nơi kết nối và chia sẻ giữa những người chung tay xây dựng hệ sinh thái phân phối bền vững.

Chương trình sẽ bao gồm những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang tính giải trí cao nhưng vẫn đậm chất truyền cảm hứng. Bên cạnh đó là hoạt động vinh danh các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong hệ thống – những người đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Đặc biệt, sự kiện còn tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, nơi những con người cùng chung chí hướng có cơ hội chia sẻ câu chuyện, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Điều hành Công ty chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng, khi một doanh nghiệp biết ơn và tôn vinh đúng giá trị, thì đó cũng chính là lúc nội lực được củng cố mạnh mẽ nhất."

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Nam Thịnh Vượng.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu với định hướng phát triển bền vững

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu, Việt Nam Thịnh Vượng hiện đang phân phối nhiều dòng sản phẩm được người tiêu dùng tin chọn, nổi bật như:

BioIsland – Vitamin quốc dân đến từ Úc, được yêu thích bởi hàng triệu mẹ bầu và em bé.

DDROPS BOOSTER & BABY DDROPS – Vitamin D3 Organic - CHỈ 1 GIỌT DUY NHẤT dành cho trẻ sơ sinh.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GH-Creation EX+ – Viên uống hỗ trợ tăng chiều cao tối ưu, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật.

Dad&Me – Thương hiệu sữa cao cấp, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ 3+.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Việt Nam Thịnh Vượng hiện đang phân phối nhiều dòng sản phẩm được người tiêu dùng tin chọn

Các sản phẩm đều được phân phối chính hãng, minh bạch về nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao và hướng đến việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người tiêu dùng. Trong đó, ngành hàng mẹ và bé là một trong những lĩnh vực chủ lực, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như BioIsland, Ddrops, GH-Creation EX+ hay Dad&Me – đều được đánh giá cao về độ an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình hiện đại.

Hành trình "Vươn Mình Thịnh Vượng"

Thông qua những nỗ lực không ngừng trong quản trị hệ thống, chăm sóc đối tác và lựa chọn sản phẩm chất lượng, Việt Nam Thịnh Vượng đang ngày càng mở rộng quy mô hoạt động và khẳng định vị thế trong ngành phân phối.

Sự kiện "Vươn Mình Thịnh Vượng 2025" sẽ là dịp để cùng nhìn lại những dấu ấn đã đạt được – và cùng hướng về tương lai với khát vọng kết nối sâu hơn – phát triển bền vững hơn – và lan tỏa tinh thần thịnh vượng rộng hơn.

"Vươn Mình Thịnh Vượng 2025" – Không chỉ là một sự kiện, mà là dấu mốc khẳng định tinh thần doanh nghiệp: biết ơn, kết nối và cùng nhau tỏa sáng."

Thông tin liên hệ:

Website: https://vietnamthinhvuong.com.vn/

Hotline: 0924.28.6868