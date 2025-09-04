“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch khởi sắc dù rung lắc vẫn diễn ra liên tục. VN-Index tăng gần 15 điểm (+0,89%) đóng cửa cao nhất phiên ngày 4/9 tại mức 1.696,29 điểm, qua đó lập đỉnh mới. Phiên tăng tích cực đẩy chỉ số đến rất gần với mốc 1.700 điểm, con số mà cách đây vài tháng có "nằm mơ" chứng sỹ Việt Nam cũng không nghĩ đến.

Nhìn lại hồi đầu tháng 4 khi Mỹ lần đầu công bố thuế đối ứng, chứng khoán Việt Nam đã phải trải qua một trong những giai đoạn giảm điểm “khốc liệt” nhất lịch sử. VN-Index có thời điểm đã rơi xuống dưới 1.100 điểm trước khi đảo chiều. Từ đó đến nay, chỉ số đã tăng đến hơn 600 điểm bất chấp khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng.

Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 77.000 tỷ đồng trên HoSE. Đặc biệt trong tháng 8 vừa qua khi VN-Index neo cao vùng đỉnh, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ròng với liên tiếp các phiên bán ròng hàng nghìn tỷ. Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong tháng 8 lên đến hơn 42.000 tỷ trên HoSE, con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền nội là động lực chính giúp thị trường “vượt nắng, thắng mưa” thời gian qua. Môi trường lãi suất thấp là một trong những yếu tố thúc đẩy dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục được duy trì thời gian tới khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025, kỳ vọng giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) có thêm dư địa để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Thông tin này được đánh giá sẽ tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân, lực lượng chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán.

Thực tế, với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán thời gian gần đây, nhiều tổ chức lớn, chuyên gia phân tích đã dự phóng VN-Index có thể chạm đến những mốc điểm không tưởng thời gian tới.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Maybank (MSVN) duy trì mục tiêu VN-Index đạt 1.800 điểm vào cuối năm 2025, với động lực chính đến từ nhóm tài chính và bất động sản, trong khi các ngành xuất khẩu cần thêm thời gian để hồi phục.

Đồng quan điểm, VCBS kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục kịch bản tích cực tại 1.838 điểm (với EPS toàn thị trường cập nhật mới nhất đạt mức 18%) trong các tháng cuối năm 2025 với kỳ vọng nâng hạng thị trường, các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt.

Theo VCBS, P/E thị trường hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (~15,3x) và bình quân 5 năm (~14,4x), đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.

Cũng dự báo VN-Index có thể lên 1.800 điểm trong năm nay, báo cáo mới đây của Chứng khoán NH (NHSV) đã chỉ ra nhiều yếu tố thuận lợi đối với thị trường chứng khoán như: (1) Chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ (chính sách tài khóa và tiền tệ); (2) Câu chuyện nâng hạng; (3) Định giá thị trường vẫn ở mức hợp lý,… NHSV dự phóng P/E VN-Index 2025 sẽ ở mức 16,5 lần, tương ứng 1 lần độ lệch chuẩn trên mức trung bình 5 năm.

Trước đó, trong một bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment cho rằng, nếu so sánh với giai đoạn 2020–2021, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng. “Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước. VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư” , chuyên gia nhấn mạnh.

Tương tự, trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund cũng nhận định thị trường chứng khoán đang có đà tăng trưởng tốt, và tốc độ thậm chí có thể còn tăng tốc hơn nữa. Theo nhà quản lý quỹ, dựa trên các yếu tố cơ bản hiện tại, đây có thể trở thành một “Big Year” về hiệu suất của thị trường chứng khoán.