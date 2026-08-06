Vượt Thái Lan, Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á trong lĩnh vực hàng triệu người dùng

Theo báo cáo mới nhất của OAG, công ty phân tích dữ liệu hàng không có trụ sở tại Anh, trong tháng 7, Việt Nam đã trở thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á với 7,4 triệu ghế được cung ứng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia tiếp tục giữ vị trí thứ nhất với 10,9 triệu ghế, tương ứng tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Thái Lan, quốc gia từng đứng thứ hai trong những tháng trước, lại tụt xuống vị trí thứ ba với 6,9 triệu ghế, giảm 3% về năng lực vận chuyển.

Các vị trí tiếp theo bao gồm Malaysia 5,2 triệu ghế, Philippines 4,9 triệu ghế, Singapore 3,6 triệu ghế…

Mặc dù Indonesia tiếp tục là thị trường hàng không nội địa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với 8,7 triệu ghế, nhưng Việt Nam lại dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng nội địa, với năng lực vận chuyển trong nước tăng 8,1%, tương đương với bổ sung 369.700 ghế so với cùng kỳ.

Hơn nữa, sân bay Nội Bài của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng công suất nhanh nhất với tỷ lệ 8,1% so với năm ngoái, tương đương với mức tăng thêm 166.400 ghế.

Theo báo cáo trên, Vietnam Airlines chỉ tăng công suất thêm 0,2%, nhưng vẫn là hãng hàng không có lưu lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với 2,8 triệu ghế trong tháng 7. Các vị trí tiếp theo là Vietjet (với 2,47 triệu ghế), Air Asia, Lion Air, Cebu Pacific Air, Singapore Airlines…

Tuy nhiên, Singapore Changi vẫn là sân bay lớn nhất khu vực với công suất 3,6 triệu ghế. Tiếp đó là Jakarta (Indonesia) là sân bay lớn thứ hai với công suất 3,3 triệu ghế, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, công suất tại các sân bay Bangkok Don Mueang, Manila và Kuala Lumpur đã giảm lần lượt là 8,3%, 5,1% và 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng năng lực vận tải hàng không tại Đông Nam Á đã giảm 1,2%

Sân bay Nội Bài của Việt Nam vừa điều chỉnh làn đón dành cho xe công nghệ nhằm đảm bảo thuận tiện cho hành khách. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của OAG, tổng năng lực vận tải hàng không tại Đông Nam Á đã giảm 1,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, khi đạt 50,4 triệu ghế. Trong đó, năng lực vận tải nội địa chiếm 45% thị phần và vận tải quốc tế chiếm 55% thị phần.

Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu tăng vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các hãng hàng không truyền thống hiện nắm giữ 56% năng lực cung ứng tại Đông Nam Á với 28,3 triệu ghế, tăng 5,0% so với tháng 7 năm ngoái. Còn năng lực của các hãng hàng không giá rẻ (LCC) đã giảm 8,1% xuống 22,1 triệu ghế, khiến thị phần của nhóm này sụt giảm từ 47% xuống còn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đã có sự phân hóa giữa hai nhóm hãng bay. Cụ thể, các hãng truyền thống như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Batik Air đang mở rộng, chiếm 56% thị phần khu vực. Ở chiều ngược lại, các hãng giá rẻ như AirAsia, Lion Air, Thai AirAsia lại giảm mạnh, kéo thị phần nhóm này từ 47% xuống còn 44%.









