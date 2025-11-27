Warren Buffett: Ít ai sao chép tôi vì không ai muốn làm giàu chậm!

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, dự kiến sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình vào cuối năm nay. Với khối tài sản ròng khoảng 150 tỷ USD và việc đưa Berkshire Hathaway trở thành một trong những công ty hiếm hoi trên thế giới đạt mức vốn hóa 1 nghìn tỷ USD mà không phải là một công ty công nghệ, ông rõ ràng là bậc thầy về đầu tư.

Sự ra đi này để lại một kho tàng kiến thức đồ sộ, nhưng điều đáng nói là chiến lược đầu tư đã làm nên tên tuổi Warren Buffett, hay đầu tư giá trị lại là thứ mà chính CEO của Bekshire cũng không chắc mọi người sẽ làm theo.

Lời thú nhận

Chiến lược đầu tư giá trị của Warren Buffett vốn xoay quanh việc tìm kiếm các công ty đang giao dịch dưới giá trị nội tại, ưu tiên các doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo mạnh, tiềm năng tăng trưởng tốt và sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện nó trong suốt sáu thập kỷ như Warren Buffett đã làm, từ việc đầu tư vào những thương hiệu bền vững như Coca-Cola, Geico, cho đến việc chỉ đầu tư vào những gì ông thực sự hiểu đòi hỏi hai yếu tố mà thị trường hiện đại đang thiếu hụt trầm trọng: thời gian và sự kiên nhẫn.

"Đừng bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu", Warren Buffett từng có câu nói nổi tiếng giúp ông biết trong "năm phút" liệu một khoản đầu tư có đáng giá hay không

Thành công của phương pháp này đến từ việc xác định sự định giá thấp của thị trường và sau đó... chờ đợi. Chờ đợi thị trường cuối cùng phải thừa nhận và điều chỉnh sai lầm của mình. Đó là một trò chơi của sự tích lũy chậm rãi, một triết lý mà trong thời đại công nghệ và thỏa mãn tức thì này, dường như đã trở nên lỗi thời.

Và đây là nơi câu chuyện trở nên sâu sắc. CEO của Airbnb, Brian Chesky, từng thuật lại một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Warren Buffett và người đồng nghiệp tỷ phú, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Khi Bezos chất vấn Buffett về lý do tại sao một chiến lược thành công hiển nhiên như vậy lại có quá ít người sao chép, câu trả lời của Buffett rất thẳng thắn và đi vào trọng tâm: "Bởi vì không ai muốn làm giàu chậm."

Lời nói của Buffett lột tả bản chất của thị trường hiện đại, nơi mà các chiến lược đầu tư "nhanh" như giao dịch trong ngày (day trading) và các ứng dụng đầu tư tức thời lên ngôi. Các công ty cũng e ngại bị dán nhãn là cổ phiếu "cổ điển" có giá trị bền vững, mà thay vào đó muốn được nhận diện là cổ phiếu "tăng trưởng" đầy hấp dẫn và tốc độ tương tự các tập đoàn công nghệ.

Trong bối cảnh AI, lạm phát và các biến động địa chính trị khiến cổ phiếu có thể thay đổi chóng mặt, việc tuân theo lời khuyên của Warren Buffett có vẻ như đi ngược lại lẽ thường. Tuy nhiên, nhà đầu tư huyền thoại vẫn kiên định với triết lý của mình. Ông tin rằng: "Thị trường chứng khoán là một công cụ để chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn."

Người đàn ông đã xây dựng khối tài sản của mình bằng sự chờ đợi này cũng từng so sánh cuộc đời với một quả cầu tuyết: "Điều quan trọng là tìm được tuyết ướt và một ngọn đồi thật dài." Đó là một hình ảnh ẩn dụ cho sức mạnh của sự tích lũy qua thời gian dài, không chỉ về tiền bạc mà còn về kiến thức và các mối quan hệ.

Lời khuyên cuối cùng của "Nhà Tiên Tri xứ Omaha" trước khi nghỉ hưu vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị bị lãng quên của sự tĩnh lặng. "Khi nghi ngờ, hãy tiếp tục nắm giữ," ông nói. "Tôi đã kiếm được phần lớn tiền của mình bằng cách ngồi yên."

*Nguồn: Fortune, BI