WOWCRM tích hợp AikoAI - Giải pháp CRM thế hệ mới cho ngành ngân hàng

Ngân hàng và nhu cầu cấp thiết triển khai nền tảng CRM thông minh

Tại Việt Nam, ngành tài chính - ngân hàng đang đi đầu trong chuyển đổi số với hơn 95% giao dịch được xử lý qua kênh số, cùng hàng chục triệu hồ sơ khách hàng được xác thực sinh trắc học và lưu trữ tập trung. Khối lượng dữ liệu khổng lồ này mở ra tiềm năng to lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán: làm sao quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu hiệu quả để tạo ra giá trị kinh doanh thực sự.

Thêm vào đó, khi khách hàng ngày càng kỳ vọng dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm liền mạch, CRM truyền thống đã bộc lộ hạn chế. Ngành ngân hàng cần một thế hệ CRM mới, có khả năng tự động hóa quy trình, dự đoán nhu cầu theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Xu hướng toàn cầu: AI định hình thế hệ CRM mới

Trên thế giới, AI đang trở thành "vũ khí chiến lược" của các định chế tài chính. Báo cáo của IMF cho thấy chi tiêu cho AI trong dịch vụ tài chính toàn cầu dự kiến tăng từ 35 tỷ USD năm 2023 lên 97 tỷ USD vào năm 2027, với mức tăng trưởng trung bình 29%/năm. Các ngân hàng lớn đã ứng dụng AI để dự báo hành vi, giảm rủi ro tín dụng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tại Việt Nam, ngân hàng số là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức gặp khó khăn khi triển khai CRM quốc tế như Salesforce hay SAP CRM do chi phí cao, thời gian triển khai dài và yêu cầu đội ngũ vận hành phức tạp. Đây chính là khoảng trống cho những giải pháp CRM bản địa hóa, tích hợp AI, vừa phù hợp đặc thù thị trường, vừa tối ưu chi phí và thời gian triển khai.

WOWCRM + AikoAI: Nền tảng CRM thông minh chuyên biệt cho ngân hàng

Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của GMO-Z.com RUNSYSTEM, WOWCRM tích hợp AikoAI ra đời để giải quyết triệt để thách thức chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Không chỉ dừng ở quản lý dữ liệu, WOWCRM được xây dựng như một nền tảng CRM chiến lược, tích hợp AI Agent để hỗ trợ tự động hóa và dự báo thông minh.

Những tính năng nổi bật của nền tảng: WOWCRM mang đến khả năng quản lý khách hàng 360°, hợp nhất toàn bộ thông tin từ nhiều kênh để có cái nhìn toàn diện về từng khách hàng. Hệ thống còn hỗ trợ quản lý Lead, cơ hội và KPI thông qua việc tự động phân bổ khách hàng tiềm năng, theo dõi khả năng chốt giao dịch và quản lý công việc, chỉ số hiệu quả từ hội sở đến từng nhân viên. Bên cạnh đó, Dashboard và báo cáo trực quan với dữ liệu thời gian thực giúp lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng, trong khi khả năng tích hợp linh hoạt với Core Banking, LOS, AML đảm bảo dữ liệu không rời rạc và tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật ngành tài chính.

Điểm khác biệt của WOWCRM đến từ AikoAI – "trợ lý số" thế hệ mới được tích hợp trực tiếp. AikoAI giúp tự động nhập liệu, phân loại thông tin từ nhiều nguồn, gợi ý hành động tiếp theo dựa trên hành vi và lịch sử giao dịch để tăng khả năng chốt sales, đồng thời mô phỏng kịch bản đào tạo, rút ngắn thời gian học việc cho nhân viên mới. Ngoài ra, hệ thống còn tự động hóa chăm sóc khách hàng như nhắc lịch, gửi email, theo dõi tiến độ, hoạt động như một "trợ lý cá nhân 24/7" để giảm tải công việc thủ công.

Nhờ tích hợp AikoAI, WOWCRM giúp ngân hàng tăng tới 70% hiệu suất công việc, khai thác dữ liệu tối ưu nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên ngân hàng số.

GMO-Z.com RUNSYSTEM - Đối tác công nghệ uy tín

Với 20 năm kinh nghiệm, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã khẳng định uy tín trong phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ cho thị trường Việt Nam và Nhật Bản. Doanh nghiệp đã triển khai hàng nghìn dự án cho khách hàng và nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 10 công ty CNTT Việt Nam, đồng thời được VINASA vinh danh với Giải thưởng Sao Khuê ở nhiều hạng mục.

Bên cạnh WOWCRM tích hợp AikoAI, công ty còn sở hữu hệ sinh thái giải pháp số toàn diện như OCR Studio (nhận dạng ký tự quang học), eKYC (định danh khách hàng điện tử), AI Chatbot, hệ thống phân tích Big Data… Tất cả đều được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính an toàn, linh hoạt và hiệu quả.

Nhìn chung, việc kết hợp giữa CRM và AI đang mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quản trị và chăm sóc khách hàng. Việc BAC A BANK tiên phong triển khai WOWCRM tích hợp AikoAI là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả giải pháp. Với sự đồng hành của GMO-Z.com RUNSYSTEM, các ngân hàng Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số thông minh và bền vững.