X-Line giới thiệu công nghệ máy bơm nhiệt Heat Pump hàng đầu

Hà Nội – Triển lãm Quốc tế Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất VIETBUILD vừa khép lại thành công rực rỡ, đánh dấu sự xuất hiện ấn tượng của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng X - Line Việt Nam với hai dòng sản phẩm chủ lực "máy nước nóng trung tâm Heat Pump" đến từ hai nhãn hiệu PANZER và CHOFU. Gian hàng của X-LINE không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng chuyên môn mà còn vinh dự đón tiếp các lãnh đạo cấp cao của Bộ Xây dựng đến thăm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng – ông Trần Hồng Minh và Thứ trưởng Bộ Xây dựng – ông Nguyễn Văn Sinh, cùng đoàn đại biểu cấp cao. Lãnh đạo đã dành thời gian tham quan chi tiết và tìm hiểu sâu về các dòng sản phẩm bơm nhiệt, đặc biệt là Máy nước nóng Bơm nhiệt CO2 CHOFU.

Sức hút từ công nghệ và sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm máy nước nóng trung tâm Hiệu suất cao – Tiết kiệm điện

Gian hàng của X-LINE đã trở thành một điểm nhấn sáng giá tại triển lãm, nơi giới thiệu những giải pháp nước nóng tiên tiến trong ngành xây dựng dân dụng. Máy nước nóng bơm nhiệt Heat Pump hiệu suất cao, tiết kiệm điện, an toàn sử dụng và bảo vệ môi trường.

PANZER là nhãn hiệu máy bơm nhiệt Heat Pump quen thuộc, trong gần 10 năm gia nhập thị trường, đã cung cấp giải pháp nước nóng tổng cho các công trình từ biệt thự, tòa nhà, nhà máy, bệnh viện, sân golf, resort nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao….Và là nhãn hiệu được các nhà thầu, chủ đầu tư uy tín tin dùng cho các dự án lớn. PANZER có đầy đủ dải công suất phong phú từ công suất nhỏ dân dụng đến những dòng máy nước nóng công nghiệp, thương mại siêu lớn.

Khách tham quan và tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng X-Line

CHOFU - Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về các thiết bị gia nhiệt nước nóng và sưởi sàn cao cấp, mang đến một phong cách sống sang trọng, tiện nghi chuẩn Nhật. CHOFU mang đến dòng sản phẩm máy nước nóng bơm nhiệt Heat Pump CO2 (R744) với công nghệ tiên tiến nhất, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường và có nhiều tính năng tối ưu cho người tiêu dùng.

Chủ tịch Tập đoàn Chofu tận tay giao lưu với khách hàng Việt

Điểm nhấn quan trọng nhất tại Vietbuild 2025 lần này chính là sự quan tâm đặc biệt từ phía đối tác chiến lược – Tập đoàn CHOFU SEISAKUSHO (Nhật Bản). Ông Yasuo Kawakami, Chủ tịch Tập đoàn CHOFU, đã đích thân sang Việt Nam tham dự triển lãm, giao lưu với khách hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Yasuo Kawakami đã có buổi gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, cởi mở với các khách hàng và đối tác Việt Nam ngay tại hội chợ. Sự kiện này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của CHOFU đối với thị trường Việt Nam mà còn là cơ hội quý báu để lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước.

Hợp tác chiến lược mở rộng: Máy nước nóng bơm nhiệt CO2 chuẩn Nhật

Ngay sau triển lãm, hai công ty X-LINE và CHOFU đã hứa hẹn những kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng thị trường Việt Nam. Trọng tâm của sự hợp tác là việc đưa ra thị trường dòng sản phẩm máy nước nóng bơm nhiệt CO2(R744) (Heat Pump CO2) tiên tiến với chất lượng và dịch vụ chuẩn Nhật. Hai công ty đã vạch ra lộ trình chi tiết để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và các chủ đầu tư. X-Line sẽ tập trung mở rộng và đào tạo chuyên sâu cho các đại lý trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tư vấn lắp đặt đồng nhất theo tiêu chuẩn CHOFU Nhật Bản.

Chủ tịch tập đoàn Chofu Seisakusho – Ông Yasuo Kawakami và Giám đốc BP Kinh doanh Quốc tế - Ông Tetsuro Hayashi chụp ảnh cùng Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc công ty X-Line Việt Nam.

Công ty nhập khẩu và phân phối chính hãng máy nước nóng bơm nhiệt Chofu tại Việt Nam – Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Giám đốc công ty X-LINE chia sẻ: "Việt Nam đang có nhu cầu lớn về các giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng CHOFU, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng Việt Nam dòng máy nước nóng bơm nhiệt CO2 với chất lượng và dịch vụ chuẩn Nhật Bản, không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường."

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm am hiểu thị trường trong nước của X-LINE và công nghệ hàng đầu thế giới của CHOFU SEISAKUSHO hứa hẹn sẽ tạo nên một bước đột phá trong việc cung cấp các giải pháp gia nhiệt hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới.