Xã, phường nào tại TP.Hồ Chí Minh có diện tích nhỏ nhất và lớn nhất sau sáp nhập?

Thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi phối hợp với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, UBND TP.Hồ Chí Minh đã hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đề án).

Theo Đề án, TP.Hồ Chí Minh mới thành lập sẽ là thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 6.772,65km2 với dân số 13.706.632 người, 168 đơn vị hành chính trực thuộc, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ.

Theo đó, sau sắp xếp, phường mới nhỏ nhất tại TP.Hồ Chí Minh là phường Hòa Bình. Đây là phường được thành lập trên cơ sở nhập phường 5 và 14, quận 11, có diện tich 0,98km2 (đạt 17,82% so với tiêu chuẩn).

Xếp thứ 2 là phường Bàn Cờ, rộng 0,99 km2. Phường Bàn Cờ được thành lập từ sáp nhập 4 phường 1, 2, 3, 5 và 1 phần phường 4 của quận 3.

Bình Tây là phường đứng thứ ba với diện tích rộng 1.05km2. Phường Bình Tây được thành lập từ phường 2 và phường 9 của quận 6.

Ngoài ra, xét về quy mô diện tích TP.Hồ Chí Minh mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm:

Dẫn đầu phường, xã rộng nhất TP.Hồ Chí Minh là xã An Thới Đông, rộng hơn 257 km2. Xã An Thới Đông được thành lập từ sáp nhập xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông của huyện Cần Giờ.

Xếp thứ 2 là xã Bình Khánh, rộng 158 km2. Xã Bình Khánh được thành lập từ sáp nhập xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông của huyện Cần Giờ.

Xếp cuối cùng trong danh sách 3 phường rộng nhất là xã Cần Giờ, rộng 157 km2. Xã Cần Giờ được thành lập từ sáp nhập xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ.

Dự kiến, hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hoàn tất và chính thức đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/8 đối với cấp xã và chậm nhất ngày 15/9 đối với cấp tỉnh.