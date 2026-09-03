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Xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

Trong tháng 8, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, trong khi 1 nhóm giảm. Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 4,09%, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm.

Giá dầu diesel tăng 22,15%, giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, giá phụ tùng tăng 0,11%; dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,40%; dịch vụ rửa xe, bơm xe tăng 0,33%.

Nhóm giao thông tăng mạnh nhất 4,09%.

Ở chiều ngược lại, giá vận tải hành khách bằng đường sắt giảm 9,86%; vận tải hành khách bằng đường hàng không giảm 0,81%; vận tải hành khách bằng xe buýt giảm 0,29%. Giá ô tô đã qua sử dụng giảm 0,63%, ô tô mới giảm 0,50% và xe máy giảm 0,18%.

Nhóm giáo dục tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục tăng 0,57%. Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng giá trước thềm năm học mới.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%, chủ yếu do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công sản xuất tăng.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng cùng chi phí nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,1%.

Các nhóm may mặc, mũ nón và giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; thông tin và truyền thông; văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng giá trong tháng.

Trong khi nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm.

Trong nhóm này, giá thực phẩm giảm 0,05%, lương thực giảm 0,04%, trong khi dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%.

Giá thịt lợn giảm 0,70%; thịt gia cầm giảm 0,31% và thủy sản tươi sống giảm 0,15%. Ở chiều tăng, giá trứng tăng 2,09%; chè, cà phê, ca cao tăng 0,51%; sữa, bơ, phô mai tăng 0,43%.

Giá nhóm lương thực giảm 0,04%, trong đó giá gạo giảm 0,17%, chủ yếu do giá gạo trong nước giảm theo xu hướng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nguồn cung gạo thế giới dồi dào, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gia tăng và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại.

Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tháng 8 giảm 0,65% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 16,98% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng gần 47%.

Chỉ số giá USD trong nước tháng 8 giảm 0,38% so với tháng trước và giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá USD tăng 1,31% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Việt Linh

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