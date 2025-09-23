Xây cầu, kéo dài metro tới sân bay Long Thành

Cầu Cát Lái đã có chủ trương từ năm 2003, là dự án được người dân chờ đợi nhất. Đặc biệt, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, thì việc khởi công cầu Cát Lái càng là đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết.

Tạo cú hích cho sự phát triển

Việc xây cầu Cát Lái được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn đối với sự phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch, hình thành nên tuyến kết nối giao thông từ sân bay Long Thành đến TP HCM thông qua tuyến đường tỉnh 25C.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết hiện nay cả 2 địa phương đã cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án. "Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là khởi công dự án cầu Cát Lái trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028" - ông Hồ Văn Hà nói.

Theo đề xuất của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7 km, sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 18.800 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, phương án 1 là hợp đồng BOT và BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách nhà nước; phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và TP HCM đã thống nhất đề nghị đơn vị được giao lập hồ sơ chuẩn bị dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án đầu tư theo hướng thực hiện trong một dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BOT.

Đối với phần đường dẫn 2 đầu cầu, 2 địa phương cũng thống nhất việc phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết để bảo đảm đồng bộ về tiến độ xây dựng, tránh xảy ra việc đã hoàn thành xây dựng cầu nhưng đường dẫn chưa xong, làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình vận hành, khai thác và thu phí hoàn vốn của dự án.

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng TP HCM đã phối hợp rà soát, thống nhất tim tuyến của dự án cầu Cát Lái để cập nhật vào các đồ án quy hoạch của 2 địa phương.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho hay đến nay, phía TP HCM đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 phân khu 6 TP Thủ Đức cũ. Trong khi đó, phía tỉnh Đồng Nai đã cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công cầu thay phà Cát Lái vào năm 2026

Nối dài metro với sân bay Long Thành

Mới đây, liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đã chính thức đề xuất phương án hướng tuyến đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành và phát triển mô hình đô thị TOD theo hình thức PPP. Theo liên danh nhà đầu tư, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 65.000 tỉ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện.

Liên danh nhà đầu tư cũng đề xuất 7 khu vực dọc tuyến metro để triển khai thực hiện phát triển mô hình đô thị TOD với tổng diện tích hơn 880 ha. Đại diện đơn vị tư vấn, Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South) cho biết dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5 km, gồm 3 đoạn: Tuyến từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (Khu Công nghiệp Biên Hòa 1) khoảng 6,5 km; đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ khoảng 5 km và đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành khoảng 27 km.

Về phương án triển khai, đoạn tuyến từ ga S0, phường Đông Hòa, TP HCM đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai dự kiến được triển khai theo phương án đi trên cao nhằm giảm chi phí xây dựng. Với đoạn tuyến này, sẽ có hơn 1 km đi trên địa phận TP HCM.

Với đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ, do đi qua khu vực đô thị dày đặc nên dự kiến sẽ xây dựng theo phương án đi ngầm.

Riêng đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành, sẽ có điểm đầu tại ga S2.4, trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và điểm cuối kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai để đi vào sân bay Long Thành.

Với các phương án đề xuất của đơn vị tư vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng xây dựng lại kế hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiệm vụ là trong tháng 9-2025, phải trình hồ sơ dự án cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Xây dựng phối hợp với liên danh nhà đầu tư rà soát, xác định lại hướng tuyến dự án theo hướng ngắn, thuận lợi nhất. Xác định vị trí bố trí các nhà ga của dự án để tính toán phát triển mô hình đô thị TOD cạnh các nhà ga. Đối với các nhà ga của dự án trong khu vực đô thị phải thiết kế, xây dựng ngầm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án cầu Cát Lái để Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được chấp thuận, sẽ trình hồ sơ để HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án.



