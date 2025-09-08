Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xây dựng Hòa Bình (HBC) trở thành Tổng thầu thi công dự án 5 tỷ USD

08-09-2025 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

Dự án có quy mô trên 1.000 ha, được phân kỳ thành nhiều giai đoạn, ở giai đoạn 1, tổng giá trị đầu tư dự án là 132 nghìn tỷ đồng (5 tỷ USD).

Xây dựng Hòa Bình (HBC) trở thành Tổng thầu thi công dự án 5 tỷ USD- Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Gold Coast Vũng Tàu

Ngày 6/9/2025, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tham dự Lễ ký kết Đối tác Chiến lược và Tổng thầu dự án Gold Coast Vũng Tàu cùng với Chủ đầu tư Tập đoàn Gold Coast Holdings.

Tại sự kiện, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn Gold Coast Holdings đã chính thức ký kết Hợp đồng Tổng thầu thi công Giai đoạn 1 Dự án Gold Coast Vũng Tàu. Dự án được phân kỳ thành nhiều giai đoạn, ở giai đoạn 1, tổng giá trị đầu tư dự án là 132 nghìn tỷ đồng (5 tỷ USD).

Cùng với đó, Công ty TNHH Turner Việt Nam đảm nhận vai trò tư vấn giám sát và Công ty TNHH Savills sẽ thực hiện quản lý vận hành dự án.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) trở thành Tổng thầu thi công dự án 5 tỷ USD- Ảnh 2.

Nằm trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của TP. Hồ Chí Minh, dự án Gold Coast Vũng Tàu tọa lạc tại vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 51, tại giao lộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Quốc lộ 55. Dự án cách Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 40 phút di chuyển, kết nối thuận tiện với hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 1 nối dài, cùng các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội.

Đây là cửa ngõ kết nối các khu vực trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là trung tâm giao thương quan trọng trên hành lang phát triển kinh tế biển, gần cảng Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp lớn.

Dự án có quy mô trên 1.000 ha, với mật độ xây dựng 30%, ưu tiên không gian xanh. Đặc biệt, Gold Coast Vũng Tàu được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên 4 trụ cột chính: thương mại, giáo dục, thể thao, nghỉ dưỡng, nhằm mang đến một trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp cho cư dân trong tương lai.

Xây dựng Hoà Bình (HBC) thoát lỗ quý 2 nhờ thanh lý tài sản cố định

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

