Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính

09-09-2025 - 13:58 PM | Doanh nghiệp

Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính

Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh làm Giám đốc Tài chính thay bà Loan, bắt đầu từ ngày 8/9. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Đức Anh đang giữ vai trò là Trưởng phòng tài chính.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã CK: HBC) vừa thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của bà Nguyễn Kim Loan theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực ngày 5/9.

Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh làm Giám đốc Tài chính thay bà Loan, bắt đầu từ ngày 8/9. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Đức Anh đang giữ vai trò là Trưởng phòng tài chính.

Bà Nguyễn Kim Loan sinh năm 1983, trình độ chuyên môn cử nhân kế toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong đó, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính tại Xây dựng Hoà Bình từ tháng 6/2024 tới nay. Trước đó, bà cũng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Xây dựng Hoà Bình.

Ông Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học Kế toán & Kiểm toán – ĐH Kinh tế Tp. HCM năm 2010. Ông Đức Anh làm việc tại HBC từ năm 2011 và giữ chức Trưởng phòng tài chính từ năm 2023.

Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Anh.

Trước đó, Xây dựng Hoà Bình cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hà theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Trong đó, ông Hà sinh năm 1987, trình độ kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.636 tỷ đồng, giảm 57,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 93,8% so với cùng kỳ. ﻿

Ngày 6/9 vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tham dự Lễ ký kết Đối tác Chiến lược và Tổng thầu dự án Gold Coast Vũng Tàu cùng với Chủ đầu tư Tập đoàn Gold Coast Holdings.﻿

Tổng giá trị đầu tư dự án giai đoạn 1 là 132.000 tỷ đồng (5 tỷ USD). dự án Gold Coast Vũng Tàu tọa lạc tại vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 51, tại giao lộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Quốc lộ 55. Dự án cách Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 40 phút di chuyển, kết nối thuận tiện với hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 1 nối dài, cùng các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội. ﻿

Hoà Bình báo lãi hàng trăm tỷ sau 2 năm chìm trong thua lỗ

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục?

Vì sao một quyết định từ Ấn Độ có thể giúp đại gia nhựa vốn hóa 12.500 tỷ lớn nhất sàn chứng khoán Việt hưởng lợi kỷ lục? Nổi bật

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản Nổi bật

Ngành đóng tàu Hải Phòng dần phục hồi

Ngành đóng tàu Hải Phòng dần phục hồi

13:23 , 09/09/2025
Hé lộ công ty 10 năm tuổi và vị Tiến sĩ trở về từ Nhật Bản đứng sau lô vaccine "Made in Vietnam" kỷ lục vừa xuất sang Philippines

Hé lộ công ty 10 năm tuổi và vị Tiến sĩ trở về từ Nhật Bản đứng sau lô vaccine "Made in Vietnam" kỷ lục vừa xuất sang Philippines

11:39 , 09/09/2025
Đất Xanh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 7.000 tỷ đồng ven sông Sài Gòn, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 5 tháng

Đất Xanh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 7.000 tỷ đồng ven sông Sài Gòn, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 5 tháng

11:21 , 09/09/2025
Quốc gia dân số chỉ bằng 1,3% Việt Nam có GDP tăng hơn 10 lần sau 23 năm: Việt Nam có thể làm được như vậy không?

Quốc gia dân số chỉ bằng 1,3% Việt Nam có GDP tăng hơn 10 lần sau 23 năm: Việt Nam có thể làm được như vậy không?

10:52 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên