Xây dựng Hoà Bình thay Giám đốc Tài chính

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã CK: HBC) vừa thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của bà Nguyễn Kim Loan theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực ngày 5/9.

Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh làm Giám đốc Tài chính thay bà Loan, bắt đầu từ ngày 8/9. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Đức Anh đang giữ vai trò là Trưởng phòng tài chính.



Bà Nguyễn Kim Loan sinh năm 1983, trình độ chuyên môn cử nhân kế toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong đó, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính tại Xây dựng Hoà Bình từ tháng 6/2024 tới nay. Trước đó, bà cũng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Xây dựng Hoà Bình.

Ông Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học Kế toán & Kiểm toán – ĐH Kinh tế Tp. HCM năm 2010. Ông Đức Anh làm việc tại HBC từ năm 2011 và giữ chức Trưởng phòng tài chính từ năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Anh.

Trước đó, Xây dựng Hoà Bình cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hà theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Trong đó, ông Hà sinh năm 1987, trình độ kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.



Trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.636 tỷ đồng, giảm 57,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 93,8% so với cùng kỳ. ﻿

Ngày 6/9 vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tham dự Lễ ký kết Đối tác Chiến lược và Tổng thầu dự án Gold Coast Vũng Tàu cùng với Chủ đầu tư Tập đoàn Gold Coast Holdings.﻿

Tổng giá trị đầu tư dự án giai đoạn 1 là 132.000 tỷ đồng (5 tỷ USD). dự án Gold Coast Vũng Tàu tọa lạc tại vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 51, tại giao lộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Quốc lộ 55. Dự án cách Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 40 phút di chuyển, kết nối thuận tiện với hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 1 nối dài, cùng các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội. ﻿