Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS

Mẫu xe được nhắc đến là Ola S1 Pro Plus 2025, vừa được hãng xe điện Ola Electric trình làng tại sự kiện Sankalp. Với những gì được trang bị, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu được đưa về thị trường Việt Nam.

Ola S1 Pro Plus 2025 sở hữu một ngoại hình hiện đại và thanh lịch, được nhiều người đánh giá có nét tương đồng với mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH Mode. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED, đi kèm bảng đồng hồ là một màn hình LCD kích thước 4,3 inch.

Màn hình này cho phép kết nối sâu với điện thoại thông minh qua Bluetooth, mang đến hàng loạt tính năng tiện ích như hiển thị bản đồ, phát nhạc, điều khiển bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn. Người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng pin hoặc định vị xe từ xa thông qua ứng dụng.

Hiệu năng "khủng" và quãng đường di chuyển ấn tượng

Đây chính là điểm mà Ola S1 Pro Plus tỏ ra vượt trội hoàn toàn. Xe được trang bị động cơ điện công suất lên tới 13kW (tương đương 17,5 mã lực), cho phép đạt được những thông số ấn tượng:

Tốc độ tối đa: Lên tới 141 km/h (phiên bản pin 5,3kWh) và 128 km/h (phiên bản pin 4kWh). Quãng đường di chuyển: Lên tới 320 km cho một lần sạc (phiên bản pin 5,3kWh) và 242 km (phiên bản pin 4kWh).

Những con số này không chỉ bỏ xa các mẫu xe điện phổ thông mà còn thách thức cả những mẫu xe tay ga chạy xăng về hiệu suất vận hành.

Một trong những ưu điểm cạnh tranh lớn nhất của Ola S1 Pro Plus là hệ thống an toàn. Mẫu xe này được trang bị phanh ABS hai kênh (cả bánh trước và sau), một tính năng an toàn cao cấp mà ngay cả Honda SH Mode tại Việt Nam cũng chưa có được. Đây là một điểm cộng cực lớn, giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống phanh gấp.

Mức giá và tiềm năng

Tại thị trường Ấn Độ, Ola S1 Pro Plus 2025 có giá khởi điểm từ 1,70 lakh Rupee, tương đương khoảng 44 triệu đồng. Mức giá này không chỉ rẻ hơn phiên bản tiền nhiệm mà còn đặt nó vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe ga quốc dân như Honda Vision và Lead.

Với thiết kế đẹp, hiệu năng đỉnh cao, quãng đường di chuyển xa và trang bị an toàn vượt trội, Ola S1 Pro Plus hội tụ đủ yếu tố để trở thành "kẻ ngáng đường" đáng gờm của các dòng xe tay ga truyền thống nếu có mặt tại Việt Nam.