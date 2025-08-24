Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS

24-08-2025 - 09:25 AM | Thị trường

Một mẫu xe máy điện vừa ra mắt tại Ấn Độ đang gây xôn xao cộng đồng yêu xe với thiết kế sang trọng không kém Honda SH Mode, hiệu năng "khủng" và trang bị an toàn vượt trội, trong khi mức giá chỉ ngang ngửa Honda Lead.

Mẫu xe được nhắc đến là Ola S1 Pro Plus 2025, vừa được hãng xe điện Ola Electric trình làng tại sự kiện Sankalp. Với những gì được trang bị, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu được đưa về thị trường Việt Nam.

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS- Ảnh 1.

Ola S1 Pro Plus 2025 sở hữu một ngoại hình hiện đại và thanh lịch, được nhiều người đánh giá có nét tương đồng với mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH Mode. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED, đi kèm bảng đồng hồ là một màn hình LCD kích thước 4,3 inch.

Màn hình này cho phép kết nối sâu với điện thoại thông minh qua Bluetooth, mang đến hàng loạt tính năng tiện ích như hiển thị bản đồ, phát nhạc, điều khiển bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn. Người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng pin hoặc định vị xe từ xa thông qua ứng dụng.

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS- Ảnh 2.

Hiệu năng "khủng" và quãng đường di chuyển ấn tượng

Đây chính là điểm mà Ola S1 Pro Plus tỏ ra vượt trội hoàn toàn. Xe được trang bị động cơ điện công suất lên tới 13kW (tương đương 17,5 mã lực), cho phép đạt được những thông số ấn tượng:

Tốc độ tối đa: Lên tới 141 km/h (phiên bản pin 5,3kWh) và 128 km/h (phiên bản pin 4kWh). Quãng đường di chuyển: Lên tới 320 km cho một lần sạc (phiên bản pin 5,3kWh) và 242 km (phiên bản pin 4kWh).

Những con số này không chỉ bỏ xa các mẫu xe điện phổ thông mà còn thách thức cả những mẫu xe tay ga chạy xăng về hiệu suất vận hành.

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS- Ảnh 3.

Một trong những ưu điểm cạnh tranh lớn nhất của Ola S1 Pro Plus là hệ thống an toàn. Mẫu xe này được trang bị phanh ABS hai kênh (cả bánh trước và sau), một tính năng an toàn cao cấp mà ngay cả Honda SH Mode tại Việt Nam cũng chưa có được. Đây là một điểm cộng cực lớn, giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống phanh gấp.

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS- Ảnh 4.

Mức giá và tiềm năng

Tại thị trường Ấn Độ, Ola S1 Pro Plus 2025 có giá khởi điểm từ 1,70 lakh Rupee, tương đương khoảng 44 triệu đồng. Mức giá này không chỉ rẻ hơn phiên bản tiền nhiệm mà còn đặt nó vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe ga quốc dân như Honda Vision và Lead.

Với thiết kế đẹp, hiệu năng đỉnh cao, quãng đường di chuyển xa và trang bị an toàn vượt trội, Ola S1 Pro Plus hội tụ đủ yếu tố để trở thành "kẻ ngáng đường" đáng gờm của các dòng xe tay ga truyền thống nếu có mặt tại Việt Nam.

Đại lý báo giá xe máy điện VinFast cực tốt: Rẻ nhất 10 triệu, hơn 28 triệu có xe đi 200km/sạc, cốp 27 lít

Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm? Nổi bật

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô Nổi bật

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

08:32 , 24/08/2025
Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

08:14 , 24/08/2025
Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

07:40 , 24/08/2025
Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

00:01 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên