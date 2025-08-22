Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe máy điện phong cách cổ điển, màu sắc đẹp mê, trang bị ngang Honda SH

22-08-2025 - 07:01 AM | Thị trường

Mẫu xe mới nhận được sự chú ý lớn nhờ vào ngoại hình tuyệt đẹp và phạm vi di chuyển dài hơn.

Tại sự kiện Sankalp, Ola Electric đã ra mắt S1 Pro Plus 2025 tại Ấn Độ.

Ola Electric S1 Pro Plus 5.3kWh gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn và loạt tính năng hiện đại. 

Các trang bị nổi bật trên S1 Pro Plus 2025 vừa ra mắt đó chính là đèn pha LED, bảng đồng hồ là màn hình LCD 4,3 inch, cho phép kết nối điện thoại thông minh, phát nhạc và chức năng bản đồ, điều khiển giọng nói. 

Giá xe Ola Electric S1 Pro Plus 5.3kWh tại Ấn Độ là 159.999 Rupee (tương đương 48 triệu đồng - giá xuất xưởng tại Delhi). 

Phiên bản Ola S1 Pro Plus 5.3kWh có 6 màu: Bạc, Đen tuyền, Xanh, Đỏ đam mê, Trắng sứ, Xanh đen.

Xe máy điện phong cách cổ điển, màu sắc đẹp mê, trang bị ngang Honda SH- Ảnh 1.

Phạm vi hoạt động 320 km/lần sạc
Dung lượng pin 5.3 Kwh
Trọng lượng 118 kg
Tốc độ tối đa 141 km/giờ
Gia tốc (0-60) 3.4 giây
Công suất động cơ 5.5 kW
Cuộc gọi & Tin nhắn
Hỗ trợ điều hướng
Cảnh báo pin yếu
Xe máy điện phong cách cổ điển, màu sắc đẹp mê, trang bị ngang Honda SH- Ảnh 2.

Người dùng có thể kết nối với màn hình bằng Bluetooth, khi đó thông qua smartphone họ có thể điều khiển từ xa, hay kiểm tra tình trạng pin hiện tại. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gửi vị trí của chiếc S1 Pro Plus 2025 trong thời gian thực hay thậm chí là gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi.

Xe máy điện phong cách cổ điển, màu sắc đẹp mê, trang bị ngang Honda SH- Ảnh 3.

Về công suất vận hành, ở phiên bản 5,3kWh, Ola S1 Pro Plus được trang bị động cơ điện 17,5 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 141km/h. Phiên bản 4kWh có tốc độ tối đa 128km/h. 

Xe có phạm vi hoạt động IDC là 320km ở phiên bản 5,3kWh, trong khi phiên bản 4kWh được công bố là 242km.

Xe máy điện phong cách cổ điển, màu sắc đẹp mê, trang bị ngang Honda SH- Ảnh 4.

Thậm chí, S1 Pro Plus cũng đi kèm với ABS hai kênh, một tính năng hiện đại thường gặp trong phân khúc cao cấp giống như Honda SH.

 

 

 

 

 

Theo Bích Câu

Đời sống Pháp luật

