Xe máy điện tiện hơn xe xăng nhờ đổi pin: Có xe lội nước sâu 1 mét vẫn chạy tốt

Công nghệ xe máy điện đổi pin đang tạo ra một bước ngoặt lớn, xóa tan rào cản lớn nhất của người dùng xe điện là thời gian chờ sạc. Với mạng lưới trạm đổi pin, việc có pin đầy chỉ còn tính bằng phút, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt không kém xe xăng.

Tại Việt Nam, cuộc đua này đang chứng kiến sự góp mặt của nhiều thương hiệu, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, phục vụ từ nhu cầu cá nhân đến vận tải chuyên nghiệp.

Selex Camel & Camel 2

Selex Motors là một trong những cái tên đi đầu trong mô hình đổi pin tại Việt Nam, tập trung vào giải pháp cho ngành logistics và giao vận. Bộ đôi Camel và Camel 2 là những "chiến mã" được thiết kế tối ưu cho tải trọng nặng và độ bền bỉ.

Bộ đôi Camel gây ấn tượng nhờ khả năng chở hàng ấn tượng với tải trọng lên tới 225 kg , gấp 1,5 lần xe xăng phổ thông. Cả hai mẫu xe đều trang bị 3 pin lithium-ion, cho phép di chuyển tối đa 150 km sau mỗi lần đổi pin. Xe còn có nhiều tiện ích thực dụng như số lùi, yên sau tháo lắp linh hoạt.

Theo thông tin do hãng công bố, mẫu xe này đạt tiêu chuẩn kháng nước IP67. Nhà sản xuất cũng mô tả rằng xe có thể chống chịu mức nước sâu 1 mét tối đa tới 30 phút.

Selex sở hữu mạng lưới trạm đổi pin mở rộng, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn, và pin của Selex còn tương thích với xe của một số hãng khác, tạo nên một hệ sinh thái đổi pin tiện lợi.

Camel có giá khoảng 27,8 triệu đồng và Camel 2 có giá khoảng 28,8 triệu đồng (chưa bao gồm phí thuê pin).

Selex Camel & Camel 2 phù hợp với những tài xế công nghệ, shipper, các doanh nghiệp vận tải nhỏ và người dùng cần phương tiện chịu tải cao, di chuyển liên tục.

Khác với Honda hay VinFast, khách hàng mua xe điện Selex Motors cần trả thêm chi phí thuê pin. Dịch vụ đổi pin có giá tham khảo khởi điểm 135.000 đồng/tháng, trong khi giá thuê pin tự sạc từ 108.000 đồng đến 1,18 triệu đồng/tháng.

Honda ICON e: và CUV e:

Sự tham gia của Honda vào thị trường xe máy điện đổi pin là một tín hiệu tốt, cho thấy mô hình này đang được chuẩn hóa.

ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam với pin có thể tháo rời. ICON e: sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lái, rất phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng đô thị.

Bên cạnh bán đứt, Honda cũng áp dụng chính sách cho thuê pin (không giới hạn quãng đường) giúp giảm chi phí ban đầu cho người dùng, đưa giá xe chỉ còn 26,9-27,3 triệu đồng.

Khác với ICON e:, CUV e: không mở bán mà chỉ phân phối theo hình thức cho thuê với chi phí dao động khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Với Honda CUV e:, mẫu xe này sử dụng 2 pack pin Honda Mobile Power Pack e: (MPP). Pin của xe có thể tháo rời và sạc ngoài. Theo thông tin được công bố, thời gian để sạc từ 0-100% là khoảng 6 tiếng.

Honda Việt Nam từng cho biết người dùng xe máy điện của hãng có thể đổi pin tại các cửa hàng phân phối chính hãng (HEAD). Ở thời điểm hiện tại, việc đổi pin đang áp dụng tại 19 cửa hàng HEAD; người dùng xe có thể đến đổi pin miễn phí.

Các mẫu xe VinFast

Theo thông báo từ hãng xe Việt, trong tháng 10/2025, VinFast sẽ ra mắt các mẫu xe điện hỗ trợ đổi pin như Evo Max (20 triệu đồng), Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng)... Mỗi dòng xe hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau.

Ngay lập tức, chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng.

Ngay trong tháng 10 năm 2025, VinFast sẽ đưa vào hoạt động 1.000 trạm đổi pin đầu tiên. Đây là bước khởi đầu đầy tham vọng, tiến tới mục tiêu lắp đặt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn thiện toàn bộ mạng lưới trong vòng 3 năm tới.

Với quy mô mạng lưới lớn hơn đáng kể so với hệ thống trạm xăng hiện tại, VinFast cam kết mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng xe điện về vấn đề năng lượng. Hơn nữa, việc đổi pin nhanh chóng tại trạm còn đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện vượt trội cho người điều khiển xe khi tham gia giao thông.

Các mẫu xe máy điện được thiết kế để sử dụng pin đổi của VinFast có đầy đủ tính năng như các phiên bản bán kèm pin. Điểm khác biệt duy nhất là xe được trang bị khoang chứa hai ngăn, cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế hai viên pin tại các trạm công cộng. Mỗi viên pin có dung lượng 1,5 kWh.

Khách hàng có thể linh hoạt thuê một hoặc hai pin tùy theo nhu cầu sử dụng. Chi phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin. Đặc biệt, phí đổi pin chỉ 9.000 đồng/lần (đã bao gồm chi phí sạc điện). Với quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (trong điều kiện tiêu chuẩn), chi phí năng lượng cho xe điện cực kỳ thấp, giúp người dùng tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường di chuyển.