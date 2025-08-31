Xe tay ga Yamaha vừa về Việt Nam: Khỏe ngang Air Blade, Lead mà ăn xăng 1,3L/100km, giá bán thế nào?

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 đã chính thức xuất hiện tại Việt Nam thông qua đường nhập khẩu tư nhân, bổ sung thêm một lựa chọn trong phân khúc xe tay ga phổ thông 125 cc vốn đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các mẫu xe của Honda.

Yamaha Gear Ultima từng được Yamaha giới thiệu tại thị trường Indonesia trước đó, nay được đưa về Việt Nam với phiên bản Hybrid S, đi kèm hai tùy chọn màu xám đen và bạc đen.

Lô Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 đầu tiên vừa về Việt Nam.

Về cấu hình, Yamaha Gear Ultima 125 sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 124,86 cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất cực đại 6,2 kW (khoảng 8,4 mã lực) tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 10,6 Nm ở 4.500 vòng/phút.

So với các mẫu tay ga khác trong cùng phân khúc đến từ Honda, công suất của Yamaha Gear Ultima không quá khác biệt, nhất là khi so sánh về mô men xoắn cực đại. Điều này có được là nhờ công nghệ Hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện hỗ trợ.

Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc êm ái ở những tình huống khởi động hoặc cần thêm lực kéo, đồng thời cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu.

Yamaha Gear Ultima chung phân khúc động cơ 125 cc với Honda Air Blade 125, Vario.

Bên cạnh đó, hệ thống Stop & Start System (SSS) giúp động cơ tự động tắt khi dừng đèn đỏ và khởi động trở lại khi vặn ga, góp phần tiết kiệm xăng trong điều kiện giao thông đô thị.

Mặc dù Yamaha chưa công bố mức tiêu hao chính thức cho Gear Ultima 125, nhưng trong một hành trình trải nghiệm do Yamaha Indonesia tổ chức, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất ghi nhận được chỉ 74,5 km/L (tương đương 1,3L/100km).﻿

Honda Air Blade 125 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 124,8 cc, sản sinh công suất khoảng 8,75 kW (tương đương 11,7 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11,3 Nm. Theo số liệu từ Honda Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Air Blade 125 đạt khoảng 2,16 lít/100 km.

Trong khi đó, Honda Vario 125 cũng dùng động cơ 124,8 cc, cho công suất cực đại 8,2 kW (tương đương 11,1 mã lực) ở 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,8 Nm, với mức tiêu hao nhiên liệu được công bố khoảng 2,1 lít/100 km.

Yamaha Gear Ultima sử dụng động cơ 125 cc, ngang phân khúc với Air Blade hay Vario của Honda.

Ngoài động cơ, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid còn sở hữu một số trang bị cơ bản trong phân khúc như cụm đồng hồ kỹ thuật số, khả năng kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect để theo dõi tình trạng xe, nhận cuộc gọi và tin nhắn.

Xe có hệ thống khóa với tính năng tìm xe, cổng sạc điện thoại, cốp chứa đồ dung tích 18,6 lít đủ cho một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng nhỏ. Trọng lượng xe chỉ 95 kg, đi kèm kích thước nhỏ gọn giúp việc điều khiển thuận lợi trong điều kiện đường phố đông đúc.

Hệ thống an toàn và vận hành của xe bao gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, lốp không săm 110/70-12 cho cả bánh trước và sau, giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đơn. Bình xăng dung tích 5,1 lít được đánh giá là khá lớn trong phân khúc, cho phép kéo dài quãng đường di chuyển giữa các lần đổ xăng.

Tại Indonesia, Yamaha Gear Ultima 125 phiên bản Hybrid S có giá từ khoảng 34,4 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị nhập khẩu chưa tiết lộ giá xe tại Việt Nam.﻿

Ảnh: Minh Long Motor﻿