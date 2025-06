Xe thì ít mà người xếp hàng dài: Mô hình drive thru của Highlands vì sao lại "lạ" thế này?

Mới đây, chuỗi cà phê Highlands vừa cho ra mắt mô hình dịch vụ drive thru sau loạt quán cabin mini được đặt tại các trạm xăng trong thành phố. Đây là một chiến lược táo bạo và mới mẻ của Highlands khi dám thử sức với mô hình còn quá xa lạ với người Việt Nam. Khi thói quen người Việt đã quá quen với việc thường xuyên uống tại quán, mua hàng lề đường hay ship về thì drive thru là một mô hình mới có trải nghiệm nâng cấp hơn.

Từ những ngày đầu tiên khi Highlands “rục rịch” xây dựng mô hình drive thru là dân tình đã rần rần ngóng trông ngày chính thức ra mắt. Drive thru là hình thức thực khách gọi món, thanh toán và nhận món ngay trên xe, thực khác chỉ cần đánh xe một vòng khu vực drive thru, chưa đến 10p là đã có một ly đồ uống “đúng gu”.

Hình ảnh mô hình drive-thru của Highlands đang được hoàn thiện

Toạ lạc tại đường Hoàng Văn Thụ, TP.HCM, quán cà phê drive thru của Highlands thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in ngay từ những ngày đầu tiên vận hành mô hình này. Được biết, không gian của mô hình cà phê drive thru Highlands khá rộng, khu vực ngồi lại thoáng mát và tổng thể quán được sơn màu trắng chủ đạo sang trọng và bắt mắt. Bên cạnh đó quán có hai lầu, rộng rãi và nhiều bàn được phục vụ cho lượng khách qua lại đặc biệt là khi quán toạ lạc gần sân bay.

Không gian rộng rãi của Highlands drive thru

Mô hình drive thru của Highlands khi được triển khai tại địa chỉ này được đánh giá là vô cùng thông minh vì toạ lạc gần sân bay nơi đông người qua lại bằng xe hơi hơn so với những khu vực khác. Hành khách đi máy bay có nhu cầu đi ô tô nhiều do phải mang theo hành lý, đồ xách tay cồng kềnh. Đồng thời tệp khách hàng này thường sẽ không chọn ngồi tại quán vì bản thân đang có quá nhiều đồ mà đặt ship trên các ứng dụng thì có thể khi giao đến nước đá đã tan. Chính vì thế mô hình drive thru triển khai gần sân bay được xem là một nước đi vô cùng thông minh.

Khu vực order nước của dịch vụ drive-thru

Mô hình drive thru mới mở của Highlands ghi nhận phần lớn các bạn trẻ đến để check-in sống ảo trong khi có khá ít thực khách di chuyển phương tiện của mình vào để trải nghiệm. Điều này có thể xuất phát từ việc mô hình drive thru vẫn còn mới lại so với thói quen tiêu dùng của người Việt, cộng với việc mô hình này được Highlands thiết kế hợp gu giới trẻ nên khu vực drive thru lại trở thành “góc chụp thần thánh” thu hút các bạn trẻ đến để check-in hơn là sử dụng dịch vụ.

Không gian thu hút các bạn trẻ đến check-in

Đặc biệt nhất có lẽ là một đoạn tường trắng đúng gu giới trẻ ngay khu vực drive thru cùng với đó là phong cách thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Theo nhiều thông tin, mặt bằng để vận hành mô hình drive thru của Highlands là căn nhà có hàng trăm năm tuổi và chủ thuê yêu cầu phải giữ nguyên cấu trúc của ngôi nhà. Chính vì thế, Highlands đã tận dụng cấu trúc đó để làm dịch vụ drive thru.

Các bạn trẻ check-in với bức tường trắng của khu vực drive-thru

Menu của Highlands cho dịch vụ drive thru được thiết kế đơn giản, đầy đủ món nước như khi order tại quán. Màu chủ đạo là màu đen và trắng, thực khách có thể nhìn rõ menu hơn ngay cả khi trời nắng và khi trời mưa.

Menu dành cho mô hình drive thru của Highlands

Mô hình drive thru tại chi nhánh Highlands này mang lại sự tiện lợi đáng kể cho thực khách, đặc biệt phù hợp với những ai bận rộn hoặc muốn tiết kiệm thời gian. Không gian quán cũng được thiết kế hiện đại, đẹp mắt, rất thích hợp để các bạn trẻ check-in “sống ảo”. Tuy nhiên, một điểm trừ là khu vực nhà vệ sinh còn khá hạn chế: phòng chờ nhỏ, chỉ có một nhà vệ sinh nam và một nữ, nên vào những khung giờ đông khách, việc phải xếp hàng chờ khá lâu là điều khó tránh khỏi.

Dẫu vậy, mô hình drive thru của Highlands vẫn được xem là một điểm sáng, mang đến làn gió mới cho thị trường F&B khi kết hợp giữa sự tiện lợi trong phục vụ và trải nghiệm hiện đại, bắt kịp xu hướng tiêu dùng nhanh, gọn và linh hoạt của người trẻ hiện nay.