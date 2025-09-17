Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xem xét tái định cư cho người dân ở vùng 'rốn lũ' sông Bùi, sông Tích

17-09-2025 - 08:28 AM | Bất động sản

Đối với công tác phòng, chống lũ rừng ngang khu vực sông Bùi, Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu các giải pháp tổng thể. Các hộ dân sinh sống trong vùng thường xuyên ngập úng hoặc trong lòng sông sẽ được xem xét tái định cư nhằm mở rộng lòng dẫn sông Bùi, sông Tích, phục vụ tiêu thoát lũ.

Ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch tổng thể đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều và giải pháp phòng, chống lũ rừng ngang khu vực sông Bùi.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Kế hoạch tổng thể cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều. Kế hoạch này phải làm rõ hiện trạng, kết quả đầu tư thời gian qua, phân kỳ đầu tư từng giai đoạn, tổng mức vốn và sắp xếp thứ tự ưu tiên, trong đó đặc biệt chú trọng các tuyến đê trọng yếu như đê sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Đáy và các tuyến đê bảo vệ dân cư ven sông Bùi, sông Tích, sông Mỹ Hà.

Xem xét tái định cư cho người dân ở vùng 'rốn lũ' sông Bùi, sông Tích- Ảnh 1.

Nước sông Bùi dâng cao gây ngập lụt ở khu vực thôn Bùi Xá, xã Xuân Mai ngày 1/9. Ảnh: Thanh Hiếu

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan để xác định chỉ giới, mở rộng mặt cắt đê, đảm bảo giao thông tối thiểu hai làn xe, đồng thời rà soát các tuyến đê thuộc Dự án ADB10 để đẩy nhanh tiến độ, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông.

Đối với công tác phòng, chống lũ rừng ngang khu vực sông Bùi, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu tổng thể các giải pháp thủy lợi, từ trồng rừng, nạo vét – mở rộng sông, cải tạo và xây dựng hồ chứa, đến tổ chức lại không gian dân cư.

Các hộ dân sinh sống trong vùng thường xuyên ngập úng hoặc trong lòng sông sẽ được xem xét tái định cư nhằm mở rộng lòng dẫn sông Bùi, sông Tích, phục vụ tiêu thoát lũ và bảo đảm an toàn.

Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Ninh Bình nghiên cứu giải pháp thoát lũ sông Đáy ở khu vực hạ du, nhằm hỗ trợ tiêu thoát nhanh lũ cho sông Bùi.

Trước đó vào ngày 1/9, nước lũ sông Bùi đã lên 7,4 m, vượt báo động ba. Nước lũ tràn qua đê Bùi 2 ở xã Xuân Mai (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cũ). Nước tràn vào đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

