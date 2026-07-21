Xi măng Bạch Đằng đưa nhà máy Xi măng Liên Khê vào vận hành

Nhà máy Xi măng Liên Khê được đầu tư theo định hướng hiện đại với các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất của nhà mày đều có xuất xứ từ các nước thuộc nhóm G7, Châu Âu hoặc tương đương trên thế giới đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của Nhà nước về sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước triển khai các giải pháp như thu hồi nhiệt khí dư phát điện, tăng tỷ lệ thu hồi bụi tái sử dụng, xử lý chất thải công nghiệp làm nguyên - nhiên liệu thay thế và hướng tới ứng dụng công nghệ CCUS nhằm giảm phát thải carbon, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của ngành xi măng Việt Nam. Bên cạnh dây chuyền 1 vừa đưa vào vận hành, Công ty đang lên kế hoạch đầu tư dây chuyền 2 với công suất 5.000 - 6000 tấn clinker/ngày đêm, nâng tổng năng lực sản xuất của nhà máy trong giai đoạn tiếp theo.

Điểm khác biệt của Xi măng Bạch Đằng là mô hình chuỗi giá trị khép kín, chủ động từ nguyên liệu đến logistics. Mỏ đá vôi Núi Ngà Voi (Phường Bạch Đằng, Hải Phòng) được cấp phép khai thác theo Giấy phép số 1331/GP-BTNMT ngày 04/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công suất 1.236.561 tấn đá vôi/năm, hiện đang vận hành khai thác và chế biến để cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy.

Cùng với đó, Cảng thủy nội địa của Công ty có diện tích 7,5 ha, chiều dài mặt cảng 450 m, tiếp nhận được tàu trọng tải 3000 - 5.000 DWT, năng lực bốc dỡ 900 tấn/giờ và năng lực phối trộn than 10.000 tấn/ngày đêm. Cảng hiện đang cung cấp than cám 6a.10 cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và Nhà máy Xi măng Liên Khê với sản lượng bình quân 40.000 - 60.000 tấn/tháng, góp phần đảm bảo và chủ động trong nguồn nhiên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất.

Với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, dây chuyền công nghệ hiện đại cùng vị trí chiến lược thuận lợi về logistics, Xi măng Bạch Đằng hướng tới cung cấp các sản phẩm clinker và xi măng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trọng điểm. Song song với chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp xác định phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi để đồng hành lâu dài cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Ông Đào Hải Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bạch Đằng nói: “Lễ vận hành đánh dấu sự khởi đầu của nhà máy đã mở ra hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thương hiệu xi măng Việt Nam hiện đại, tiên phong về công nghệ, phát triển bền vững và đủ năng lực cạnh tranh trong khu vực. Chúng tôi tin rằng mỗi tấn clinker, mỗi tấn xi măng được sản xuất sẽ là nền móng cho những công trình bền vững và là sự tiếp nối tinh thần Bạch Đằng trong một kỷ nguyên phát triển mới.”

Sự kiện Lễ vận hành Nhà máy Xi măng Liên Khê - Bạch Đằng không chỉ là cột mốc của riêng doanh nghiệp mà còn góp phần bổ sung năng lực sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao cho khu vực phía Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, gia tăng chuỗi giá trị công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh của ngành xi măng Việt Nam. Dự án đóng góp ngân sách địa phương ước tính 200 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 300 - 400 lao động tại địa phương.