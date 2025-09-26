Xu hướng phổ cập xe hybrid tại Việt Nam

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã bắt đầu công bố chi tiết doanh số xe hybrid từ năm 2024, và con số này cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, với tổng cộng gần 10.000 xe được bán ra trong năm này.

Bước sang năm 2025, mảng ô tô hybrid tiếp tục tăng trưởng tốt khi ghi nhận 8.414 xe của các hãng thành viên VAMA được bán ra trong 8 tháng đầu năm. Con số này tăng tới 83% so với cùng kỳ năm 2024, và đã gần bằng doanh số của cả năm ngoái (9.866 chiếc).

Doanh số xe hybrid thực tế trên toàn thị trường có thể cao hơn bởi một số hãng xe Trung Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz hay BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Bên cạnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh, đà tăng trên còn được thúc đẩy bởi việc các hãng ngày càng cung cấp nhiều sản phẩm xe hybrid.

Nếu như ở năm 2023, thị trường chỉ có có một vài mẫu như Toyota Corolla Cross hay Camry hybrid, thì sang năm 2025, danh mục sản phẩm xe hybrid tại Việt Nam đã mở rộng ra nhiều phân khúc.

Đi đầu trong việc phổ cập xe hybrid tại Việt Nam là Toyota khi đóng góp tới 6 mẫu xe gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Corolla Altis, Innova Cross, Camry và Alphard, trải dài từ phân khúc xe đô thị hạng B cho đến MPV hạng sang. Hãng xe Nhật cũng là cái tên có doanh số xe hybrid tốt nhất ở nước ta với tổng cộng 4.907 chiếc, chiếm hơn 58% thị phần trong VAMA.

Toyota Camry thế hệ mới có 2/3 phiên bản là hybrid.

Honda cũng đang đẩy mạnh dòng xe thân thiện với môi trường này khi đã lần lượt đưa về phiên bản hybrid của các dòng CR-V, Civic và HR-V. Với Suzuki, sau khi ngừng bán Ertiga Hybrid thì hãng đã sớm thay thế bằng XL7 và Swift sử dụng công nghệ mild-hybrid.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai từng bán Santa Fe hybrid còn Kia có những động thái thăm dò thị trường với mẫu Sorento HEV/PHEV, nhưng cả hai đều chỉ có ở dòng xe thế hệ cũ. Ngoài ra, một số thương hiệu Trung Quốc như Omoda & Jaecoo, Haval, GWM, BYD cũng đã tham chiến ở phân khúc này.

Trong tháng tới, nhóm xe hybrid tại Việt Nam dự kiến sẽ có thêm một cái tên mới là Suzuki Fronx . Mẫu xe này thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ A, nhập khẩu Indonesia.

Tại xứ vạn đảo, Suzuki Fronx được trang bị động cơ 1.5 mild-hybrid ở các bản cao. Nếu bản này được đưa về Việt Nam, Fronx sẽ trở thành mẫu xe hybrid đầu tiên ở phân khúc SUV cỡ A, góp phần hoàn thiện dải sản phẩm ô tô hybrid từ cỡ nhỏ tới lớn tại nước ta.

Việc các mẫu xe hybrid xuất hiện trên thị trường ngày càng đa dạng, với nhiều mức giá, kiểu dáng và phân khúc khác nhau giúp cho dòng xe này tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Người tiêu dùng từ đó có cơ hội lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích.

Mặt khác, động thái đưa về nhiều mẫu xe hybrid cho thấy các nhà sản xuất cũng có những đánh giá tích cực về nhu cầu và tiềm năng của dòng xe lai này tại nước ta.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện theo quy định của Chính phủ, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng do Chính phủ quy định, xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên thì chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Theo đó, xe chạy xăng kết hợp điện (hybrid), sẽ được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế suất đối với xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường, không còn sự phân biệt các xe hybrid tự sạc ( HEV ) và sạc ngoài ( PHEV ). Theo quy định trước đó, người mua xe HEV tại Việt Nam hiện phải chịu thuế TTĐB từ 35-150% tùy dung tích xi lanh, giống như xe động cơ đốt trong truyền thống.

Điều này có lợi cho thị trường xe hybrid khi phần lớn các mẫu đang bán trên thị trường mang cấu hình HEV. Thuế TTĐB giảm sẽ giúp xe HEV có điều kiện giảm giá bán. Giá niêm yết giảm thì số tiền nộp lệ phí trước bạ cũng giảm theo, từ đó giúp người tiêu dùng tiết kiệm được một khoản lớn chi phí lăn bánh xe hybrid.

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp xe hybrid (HEV) có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên sau khi luật được thông qua, vẫn cần có bước tiếp theo là Chính phủ ban hành các quy định để triển khai thực hiện. Dẫu vậy, việc được ưu đãi thuế vẫn là điều kiện tốt để thúc đẩy nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng xe hybrid, từ đó giảm ô nhiễm môi trường và góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các xe hybrid được sản xuất trong giai đoạn 2026-2030 có thể góp phần giảm hơn 2,6 triệu tấn lượng phát thải khí CO2, giúp tiết kiệm ngân sách để bù đắp lượng phát thải tương đương với 333 tỷ đồng tín chỉ carbon.