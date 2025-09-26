Hé lộ sân khấu hoành tráng của Better Choice Awards 2025: 1.500 chỗ ngồi, màn hình khổng lồ và phần ‘catwalk’ siêu cuốn của các mẫu xe của năm

Lễ trao giải Better Choice Awards (BCA 2025), giải thưởng Car Choice Awards 2025 (CCA 2025) đang nóng lên từng ngày. Mới đây, bản thiết kế 3D sân khấu đã chính thức được hé lộ, cho thấy quy mô hoành tráng và hiện đại.

Phối cảnh 3D sân khấu Better Choice Awards 2025.

Lấy cảm hứng từ thành phố thông minh

Sân khấu BCA 2025 được thiết kế dựa trên ý tưởng “thành phố thông minh, thành phố công nghệ” – biểu tượng cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc. Toàn bộ bố cục sự kiện mô phỏng hình ảnh một đô thị hiện đại với ánh sáng, màn hình, xe và khán giả hòa làm một.

Khác biệt lớn nhất là thay vì sắp xếp ghế ngồi cao tầng như thông thường, khoảng 1.500 ghế được đặt trực tiếp trên nền, tượng trưng cho việc tất cả khách mời đều là “cư dân” của thành phố công nghệ. Cách bố trí này giúp tạo nên một không gian gần gũi, kết nối và mang tính trải nghiệm nhiều hơn.

Sân khấu được lấy cảm hứng từ thành phố thông minh

Đặc biệt, ngoài những khán giả thông thường, Gala trao giải BCA 2025 có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, các lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và nhiều lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp, startup trong và ngoài nước. Điều này cho thấy BCA 2025 đã vượt ra ngoài phạm vi một giải thưởng thông thường, trở thành cầu nối giữa chính sách, doanh nghiệp và công nghệ.

Màn hình khổng lồ và hiệu ứng công nghệ

Một trong những điểm nhấn lớn nhất lễ trao giải BCA 2025 là màn hình chính khổng lồ trên sân khấu, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đây là sự kết hợp từ nhiều màn hình LED cỡ lớn, tượng trưng cho sự đổi mới liên tục trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình cỡ lớn

Hình ảnh, video và các hiệu ứng ánh sáng được thiết kế để đồng bộ với từng giải thưởng gồm Consumer Finance Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards và Car Choice Awards. Từng hạng mục trao giải cũng sẽ có từng hiệu ứng ánh sáng riêng biệt, tạo nên trải nghiệm đa chiều cho khán giả.

Bên cạnh đó, hai màn hình phụ ở hai bên khán đài giúp toàn bộ khách mời, dù ngồi ở vị trí nào, cũng có thể theo dõi trọn vẹn diễn biến trên sân khấu.

Điểm nhấn Car Choice Awards

CCA 2025 là hạng mục quan trọng trong lễ trao giải BCA 2025 khi có lần thứ 4 liên tiếp được tổ chức. Đây là giải thưởng tôn vinh những mẫu xe có thành tựu nổi bật nhất trên thị trường.

Đường trình diễn catwalk đặc biệt bằng các mẫu xe

Khác với những lễ trao giải ô tô truyền thống, Car Choice Awards 2025 sẽ mang đến phần trình diễn ô tô ngay trên sân khấu. Những mẫu xe giành giải thưởng sẽ lần lượt xuất hiện từ hai bên cánh gà, di chuyển qua đường catwalk ở chính giữa – nơi toàn bộ ánh sáng và ống kính máy quay đều tập trung.

Đặc biệt, những chiếc xe này sẽ không chỉ “đi catwalk” đơn thuần, mà còn được điều khiển bởi 6 host nổi tiếng trong ngành ô tô bao gồm Âu Ngọc Phú, Trung Kiên, Nguyên Vũ, Tới Nguyễn, Phan Tùng và Phạm Ngọc Hải. Đây chính là “những khách mời biểu diễn xe” đặc biệt, mang đến góc nhìn gần gũi và tạo sự tương tác mạnh mẽ với khán giả. Cùng với đó là sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, biến màn trình diễn xe trở thành một “show diễn công nghệ” đúng nghĩa.

Với bản thiết kế 3D này, có thể thấy ban tổ chức đặt rất nhiều tâm huyết để biến lễ trao giải thành một sự kiện đáng nhớ không chỉ đối với ngành công nghiệp ô tô mà còn cho cộng đồng công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam.