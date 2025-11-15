Xử phạt 2 cá nhân và 15 người liên quan vụ thao túng cổ phiếu PPT trong hơn 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Petro Times (mã: PPT).



Xử phạt 2 cá nhân thao túng cổ phiếu PPT

Theo Quyết định số 881/QĐ-XPHC ngày 12/11/2025, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nhung (địa chỉ: Triều Đông, Tiên Lãng, Hải Phòng) và bà Phạm Thị Hương (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Hải Phòng).

Trong đó, bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương, mỗi người bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 17/06/2022 đến ngày 17/10/2024, bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương đã sử dụng 19 tài khoản để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PPT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PPT, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương không có khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-XPHC, UBCKNN ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương.

Theo đó, 2 cá nhân trên bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 17/11/2025. Đồng thời, 2 người bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 17/11/2025.

Xử phạt 15 cá nhân cho mượn tài khoản chứng khoán

Liên quan đến hành vi trên, UBCKNN ban hành Quyết định số 882/QĐ-XPHC và Quyết định số 884/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các bị pháp phòng ngừa đối với 15 cá nhân đã cho bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương mượn các tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 17/06/2022 đến ngày 17/10/2024 đối với mã cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Danh sách 15 cá nhân gồm: Bà Bùi Thị Thanh (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Đỗ Triệu Hà Thi (địa chỉ: 40 Hàng Kênh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng), bà Lưu Thị Nhâm (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), ông Mai Xuân Phong (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Nguyễn Thị Thư (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), ông Nguyễn Văn Mận (địa chỉ: Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng), ông Phạm Quang Hưng (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Phạm Thị Chót (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Phạm Thị Hà (địa chỉ: Xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng), bà Phạm Thị Khẩn (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Phạm Thị Sớm (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), ông Phạm Văn Khải (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), ông Phạm Văn Nam (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), ông Phạm Văn Tâm (địa chỉ: Xã Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng), bà Vũ Lệ Hằng (địa chỉ: Số 28/94 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng).

Theo đó, 15 cá nhân nói trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 15 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cùng với đó, 15 cá nhân nói trên còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 17/11/2025. Đồng thời, bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 17/11/2025.



