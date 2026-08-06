Xuất hiện cổ phiếu tăng gần 200.000 đồng chỉ sau một tuần, thị giá gấp đôi trong vòng 2 tháng

Cổ phiếu VNZ của Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn UPCoM trong phiên giao dịch ngày 6/8 khi tăng 14,34% lên 669.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 84.000 đồng so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 16.500 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch gần 11 tỷ đồng.

Đây đã là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của cổ phiếu VNG, riêng ngày 5/8 mã này tăng kịch trần. Sau chuỗi 5 phiên đi lên, mỗi cổ phiếu VNZ đã tăng thêm gần 190.000 đồng. Vốn hóa thị trường của VNG xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tăng tới 5.600 tỷ đồng chỉ sau khoảng 1 tuần. Thị giá hiện tại cũng là mức cao nhất của mã này trong vòng 7 tháng, kể từ ngày 5/1/2024.

Nhìn rộng ra trong hơn 2 tháng, cổ phiếu này đã tăng gấp đôi, đi lên từ vùng hơn 310.000 đồng lên gần 670.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của VNZ cũng có dấu hiệu cải thiện so với mặt bằng thông thường. Dù vậy, thanh khoản tuyệt đối của VNZ vẫn ở mức thấp nếu so với phần lớn cổ phiếu trên thị trường.

Chuỗi tăng giá của VNZ diễn ra trong bối cảnh VNG vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với sự cải thiện đồng thời ở nhiều mảng hoạt động cốt lõi.

Trong quý 2/2026, doanh thu thuần hợp nhất của VNG đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng đạt 467 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức 15 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2025.

Mảng Trò chơi trực tuyến ghi nhận tổng bookings 2.359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý.﻿

Mảng Zalo & AI đạt doanh thu 639 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ . Zalo duy trì quy mô 81,3 triệu người dùng hàng tháng (MAU) và ghi nhận hơn 2,2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Số tài khoản chính thức (Official Account) trả phí đạt xấp xỉ 30.000 vào tháng 6/2026, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy độ mở rộng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng.﻿

Nền tảng thanh toán và tài chính Zalopay ghi nhận doanh thu trong quý đạt 241 tỷ đồng, tăng mạnh 90% so với cùng kỳ, riêng doanh thu dịch vụ tài chính tăng tới 456%.﻿

Thành lập năm 2004 với tiền thân là VinaGame, VNG hiện là một trong những tập đoàn công nghệ có quy mô lớn tại Việt Nam. Hoạt động của doanh nghiệp trải rộng từ trò chơi trực tuyến, nền tảng nhắn tin, trí tuệ nhân tạo đến thanh toán và các dịch vụ tài chính.