Phiên 6/8: Khối ngoại ngắt mạch mua ròng, tập trung "xả" hai cổ phiếu lớn

Áp lực bán xuất hiện tại loạt cổ phiếu lớn khiến VN-Index giảm mạnh về cuối phiên. Khép lại phiên 6/8, VN-Index giảm hơn 11 điểm còn 1.764 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng khoảng 115 tỷ đồng cổ phiếu, đứt chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 121 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 229 tỷ đồng. Theo sau, CTG và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 55 và 43 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 238 tỷ đồng. Theo sau là VPB và PNJ, lần lượt bị bán ròng 120 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Tại chiều mua, HUT được mua ròng mạnh nhất với giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, MST, DXP.

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Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 8 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 5 tỷ, C69, CEO, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 6 tỷ đồng. Theo sau, F88 và TIN cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS.