Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh

25-09-2025 - 10:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Trước lộ trình bỏ hoàn toàn thuế khoán từ năm 2026, hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam sẽ bước vào chế độ thuế kê khai. Nắm bắt nhu cầu thực tế, một nền tảng quản lý bán hàng đang phục vụ hơn 300.000 hộ kinh doanh thông báo ra mắt phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán miễn phí - đơn giản.

Đơn giản hóa chế độ kế toán

Hiện nay, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp xấp xỉ 30% GDP, tạo ra hơn 10 triệu việc làm. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh chậm nhất trong 2026, theo yêu cầu tại Nghị quyết 68. Tuy nhiên, phần lớn hộ chưa quen với việc lập sổ sách kế toán và kê khai thuế, vốn đòi hỏi nhiều nghiệp vụ chuyên môn; dẫn đến nỗi lo thường trực: tốn kém chi phí thuê tư vấn, dễ sai sót trong ghi chép, ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ thuế. Với tính năng mới ra mắt, nền tảng quản lý bán hàng KiotViet giúp chủ hộ kinh doanh chỉ cần tập trung bán hàng, dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC và tờ khai thuế theo thông tư 40/2021/TT-BTC.

Xuất hiện phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh- Ảnh 1.

Phần mềm được thiết kế tối giản với quy trình 2 bước: Bán hàng trên KiotViet (dữ liệu được tự động ghi vào sổ sách và tờ khai) - Tải tờ khai/sổ sách kế toán để nộp cho cơ quan thuế hoặc lưu trữ nội bộ. Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ số liệu bán hàng và thu chi, giúp chủ hộ kinh doanh theo dõi, lập sổ sách và lập tờ kê khai thuế ngay trên một nền tảng duy nhất. Giao diện trực quan, thao tác dễ dàng, đảm bảo ai cũng có thể sử dụng, kể cả những người không có chuyên môn kế toán.

Đồng hành cùng cơ quan thuế và hộ kinh doanh

Tiếp nối cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh, phần mềm kế toán được KiotViet cung cấp miễn phí hoàn toàn, tương tự các hỗ trợ trước đó như miễn phí hóa đơn điện tử và chữ ký số. Việc triển khai được thực hiện nhanh chóng trong vòng 3 tháng dựa trên nền tảng dữ liệu sẵn có và năng lực công nghệ được tích lũy suốt 15 năm phát triển phần mềm bán hàng. Đây là minh chứng cho khả năng triển khai nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng hộ kinh doanh.

Lắng nghe hộ kinh doanh và đồng hành cùng cơ quan thuế, trước đó, KiotViet đã phối hợp cùng các đối tác đã tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, thu hút gần hàng ngàn hộ kinh doanh tham dự, ghi nhận rõ nhu cầu và kỳ vọng của bà con: một phần mềm kế toán đơn giản, dễ làm và chi phí thấp. KiotViet được kỳ vọng sẽ là giải pháp đầu tay của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, tạo nền tảng tuân thủ bền vững và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Việc ra mắt phân hệ Thuế và Kế toán trên KiotViet không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định hiện tại, mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình bỏ hoàn toàn thuế khoán từ năm 2026. "Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định, không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của KiotViet trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh" ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet chia sẻ.

KN

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Thực chiến cùng Hộ kinh doanh

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10

Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10 Nổi bật

Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 25/9 đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 25/9 đồng loạt giảm mạnh Nổi bật

TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

11:00 , 25/09/2025
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình làm việc với hai sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình làm việc với hai sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

09:18 , 25/09/2025
Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

08:57 , 25/09/2025
Vụ BIDV Tây Sài Gòn thiệt hại nặng nề: 2 người lãnh án chung thân

Vụ BIDV Tây Sài Gòn thiệt hại nặng nề: 2 người lãnh án chung thân

08:33 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên