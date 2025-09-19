Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?

Bước ngoặt lớn trong quản lý hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử không phải khái niệm mới, nhưng với hàng triệu hộ kinh doanh cá thể vốn quen hoạt động nhỏ lẻ, việc bắt buộc sử dụng từ giữa năm 2025 thực sự là cú hích thay đổi tư duy quản lý. Không chỉ dừng ở việc "xuất hóa đơn thay cho giấy", đây còn là quá trình chuyển đổi toàn diện từ quản lý sổ sách thủ công sang hệ thống số hóa, minh bạch và có tính liên thông với cơ quan quản lý.

Tại talkshow với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn, đón cơ hội cùng hộ kinh doanh" do CafeF phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) tổ chức, bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định: "Theo Nghị định 70, từ ngày 1/6, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Điều này đòi hỏi họ phải có cơ sở vật chất như internet, điện thoại thông minh, hoặc máy POS để xuất hóa đơn và truyền dữ liệu, đồng thời am hiểu công nghệ. Với người trẻ, việc tiếp cận công nghệ dễ hơn, nhưng với người lớn tuổi, đây là thách thức lớn".

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Thực tế, việc không áp dụng hóa đơn chứng từ khiến hộ kinh doanh đứng ngoài nhiều sân chơi lớn. Bà Cúc phân tích: "Hộ kinh doanh thường có quy mô nhỏ và chưa áp dụng chế độ hóa đơn chứng từ đầy đủ. Với doanh nghiệp, hàng hóa đầu vào có hóa đơn giá trị gia tăng giúp khách hàng được khấu trừ thuế, nhưng với hộ kinh doanh không có hóa đơn, người mua khó đưa vào chi phí. Điều này dẫn đến hạn chế sức mua và khả năng tham gia chuỗi cung ứng lớn hay xuất khẩu."

Đáng chú ý, cũng chính bởi việc thiếu hóa đơn chứng từ, hạn chế về minh bạch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn ngân hàng. "Ngân hàng thường e ngại rủi ro khi cho vay do hộ kinh doanh thiếu minh bạch về doanh thu, địa chỉ hay cơ sở vật chất", bà Cúc cho biết thêm.

Ở góc nhìn của ngân hàng, ông Đậu Quang Thế, thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân BVBank cũng thừa nhận: "Việc quản lý sổ sách thủ công khiến doanh thu, chi phí và dòng tiền kinh doanh lẫn cá nhân không minh bạch. Điều này gây khó khăn trong việc chứng minh năng lực tài chính với ngân hàng, dẫn đến trở ngại khi tiếp cận vốn."

Ông Đậu Quang Thế, thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân BVBank.

Nhu cầu vốn để mở rộng quy mô, đầu tư máy móc hay công nghệ của hộ kinh doanh là rất lớn, nhưng khi thiếu minh bạch, vòng luẩn quẩn "cần vốn - không vay được" lại càng siết chặt. Đây là điểm nghẽn lớn nhất mà Nghị định 70 kỳ vọng có thể tháo gỡ.

Ngân hàng nhập cuộc với giải pháp số hóa

Nắm bắt xu thế này, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh. Một trong số đó là BVBank với nền tảng quản lý cửa hàng toàn diện Digistore. Giải pháp này không chỉ giúp hộ kinh doanh bán hàng mà còn tích hợp chức năng khởi tạo hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, chữ ký số, cùng các gói dịch vụ linh hoạt tùy theo số lượng hóa đơn. Điểm mạnh của Digistore là sự "tất cả trong một": từ quản lý doanh thu, chi phí, đến xuất, lưu trữ hóa đơn, tra cứu và theo dõi trạng thái ngay trên hệ thống.

Đặc biệt, BVBank dành nhiều ưu đãi cho 500 khách hàng đầu tiên đăng ký đến hết 30/11/2025, bao gồm miễn phí khởi tạo hóa đơn điện tử, miễn phí 12 tháng chữ ký số từ xa và miễn phí 2.000 số hóa đơn điện tử. Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn tiền: 1 triệu đồng khi sử dụng Digistore, 900.000 đồng khi dùng dịch vụ Paysound, và 100.000 đồng khi phát sinh giao dịch trên nền tảng này.

Giải pháp số hóa này đặc biệt hữu ích cho các lĩnh vực F&B, bán lẻ, lưu trú hay làm đẹp, nơi có tần suất giao dịch cao và yêu cầu quản lý hóa đơn minh bạch. Không chỉ giúp hộ kinh doanh đáp ứng quy định pháp lý mới, công cụ như Digistore còn góp phần chuẩn hóa hoạt động, tạo cơ sở dữ liệu rõ ràng để dễ dàng tham gia chuỗi cung ứng, tiếp cận vốn và nâng cao uy tín với khách hàng.

Với quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo như Nghị định 70 khi đi vào thực tiễn đặt ra không chỉ những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh chuyên nghiệp hóa, gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng chính thức và tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn.

Khó khăn về chi phí, thói quen quản lý hay kỹ năng công nghệ là không nhỏ, song sự đồng hành của các ngân hàng với giải pháp số hóa sẽ giúp quá trình chuyển đổi bớt áp lực. Với Digistore, hộ kinh doanh vừa tuân thủ quy định đặt ra, đồng thời từng bước chuẩn hóa hoạt động, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh. Trong dài hạn, hóa đơn điện tử được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng giúp khu vực hộ kinh doanh, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, vận hành minh bạch và bền vững hơn.



