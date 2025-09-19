Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Thực chiến cùng Hộ kinh doanh
Thực chiến cùng Hộ kinh doanh
xem chi tiết

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?

19-09-2025 - 09:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?

Từ ngày 01/06/2025, theo Nghị định 70, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế. Quy định này cũng áp dụng với những hộ sử dụng máy tính tiền, hoặc thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, song cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt với nhóm hộ kinh doanh nhỏ và cá thể.

Bước ngoặt lớn trong quản lý hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử không phải khái niệm mới, nhưng với hàng triệu hộ kinh doanh cá thể vốn quen hoạt động nhỏ lẻ, việc bắt buộc sử dụng từ giữa năm 2025 thực sự là cú hích thay đổi tư duy quản lý. Không chỉ dừng ở việc "xuất hóa đơn thay cho giấy", đây còn là quá trình chuyển đổi toàn diện từ quản lý sổ sách thủ công sang hệ thống số hóa, minh bạch và có tính liên thông với cơ quan quản lý.

Tại talkshow với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn, đón cơ hội cùng hộ kinh doanh" do CafeF phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) tổ chức, bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định: "Theo Nghị định 70, từ ngày 1/6, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Điều này đòi hỏi họ phải có cơ sở vật chất như internet, điện thoại thông minh, hoặc máy POS để xuất hóa đơn và truyền dữ liệu, đồng thời am hiểu công nghệ. Với người trẻ, việc tiếp cận công nghệ dễ hơn, nhưng với người lớn tuổi, đây là thách thức lớn".

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Thực tế, việc không áp dụng hóa đơn chứng từ khiến hộ kinh doanh đứng ngoài nhiều sân chơi lớn. Bà Cúc phân tích: "Hộ kinh doanh thường có quy mô nhỏ và chưa áp dụng chế độ hóa đơn chứng từ đầy đủ. Với doanh nghiệp, hàng hóa đầu vào có hóa đơn giá trị gia tăng giúp khách hàng được khấu trừ thuế, nhưng với hộ kinh doanh không có hóa đơn, người mua khó đưa vào chi phí. Điều này dẫn đến hạn chế sức mua và khả năng tham gia chuỗi cung ứng lớn hay xuất khẩu."

Đáng chú ý, cũng chính bởi việc thiếu hóa đơn chứng từ, hạn chế về minh bạch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn ngân hàng. "Ngân hàng thường e ngại rủi ro khi cho vay do hộ kinh doanh thiếu minh bạch về doanh thu, địa chỉ hay cơ sở vật chất", bà Cúc cho biết thêm.

Ở góc nhìn của ngân hàng, ông Đậu Quang Thế, thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân BVBank cũng thừa nhận: "Việc quản lý sổ sách thủ công khiến doanh thu, chi phí và dòng tiền kinh doanh lẫn cá nhân không minh bạch. Điều này gây khó khăn trong việc chứng minh năng lực tài chính với ngân hàng, dẫn đến trở ngại khi tiếp cận vốn."

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?- Ảnh 2.

Ông Đậu Quang Thế, thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân BVBank.

Nhu cầu vốn để mở rộng quy mô, đầu tư máy móc hay công nghệ của hộ kinh doanh là rất lớn, nhưng khi thiếu minh bạch, vòng luẩn quẩn "cần vốn - không vay được" lại càng siết chặt. Đây là điểm nghẽn lớn nhất mà Nghị định 70 kỳ vọng có thể tháo gỡ.

Ngân hàng nhập cuộc với giải pháp số hóa

Nắm bắt xu thế này, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh. Một trong số đó là BVBank với nền tảng quản lý cửa hàng toàn diện Digistore. Giải pháp này không chỉ giúp hộ kinh doanh bán hàng mà còn tích hợp chức năng khởi tạo hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, chữ ký số, cùng các gói dịch vụ linh hoạt tùy theo số lượng hóa đơn. Điểm mạnh của Digistore là sự "tất cả trong một": từ quản lý doanh thu, chi phí, đến xuất, lưu trữ hóa đơn, tra cứu và theo dõi trạng thái ngay trên hệ thống.

Đặc biệt, BVBank dành nhiều ưu đãi cho 500 khách hàng đầu tiên đăng ký đến hết 30/11/2025, bao gồm miễn phí khởi tạo hóa đơn điện tử, miễn phí 12 tháng chữ ký số từ xa và miễn phí 2.000 số hóa đơn điện tử. Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn tiền: 1 triệu đồng khi sử dụng Digistore, 900.000 đồng khi dùng dịch vụ Paysound, và 100.000 đồng khi phát sinh giao dịch trên nền tảng này.

Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70: Bài toán phải chuyển đổi ra sao?- Ảnh 3.

Giải pháp số hóa này đặc biệt hữu ích cho các lĩnh vực F&B, bán lẻ, lưu trú hay làm đẹp, nơi có tần suất giao dịch cao và yêu cầu quản lý hóa đơn minh bạch. Không chỉ giúp hộ kinh doanh đáp ứng quy định pháp lý mới, công cụ như Digistore còn góp phần chuẩn hóa hoạt động, tạo cơ sở dữ liệu rõ ràng để dễ dàng tham gia chuỗi cung ứng, tiếp cận vốn và nâng cao uy tín với khách hàng.

Với quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo như Nghị định 70 khi đi vào thực tiễn đặt ra không chỉ những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh chuyên nghiệp hóa, gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng chính thức và tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn.

Khó khăn về chi phí, thói quen quản lý hay kỹ năng công nghệ là không nhỏ, song sự đồng hành của các ngân hàng với giải pháp số hóa sẽ giúp quá trình chuyển đổi bớt áp lực. Với Digistore, hộ kinh doanh vừa tuân thủ quy định đặt ra, đồng thời từng bước chuẩn hóa hoạt động, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh. Trong dài hạn, hóa đơn điện tử được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng giúp khu vực hộ kinh doanh, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, vận hành minh bạch và bền vững hơn.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Thực chiến cùng Hộ kinh doanh

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng đua tăng vốn, gia cố ‘bộ đệm’

Ngân hàng đua tăng vốn, gia cố ‘bộ đệm’ Nổi bật

NHNN chính thức đưa cho vay ngang hàng vào thử nghiệm: Mỗi khách hàng vay tối đa 100 triệu/nền tảng P2P Lending, phải báo cáo nhóm nợ lên CIC

NHNN chính thức đưa cho vay ngang hàng vào thử nghiệm: Mỗi khách hàng vay tối đa 100 triệu/nền tảng P2P Lending, phải báo cáo nhóm nợ lên CIC Nổi bật

Sán 19/9: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá vàng SJC đứng im

Sán 19/9: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá vàng SJC đứng im

09:14 , 19/09/2025
Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online

Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online

07:38 , 19/09/2025
Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an

Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an

16:52 , 18/09/2025
Tỷ giá USD ngân hàng vẫn kịch trần dù Fed giảm lãi suất

Tỷ giá USD ngân hàng vẫn kịch trần dù Fed giảm lãi suất

16:28 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên