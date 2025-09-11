Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất hiện pin thể rắn sạc nhanh hơn đổ xăng, hoàn toàn không cháy nổ, dự kiến 2027 sản xuất hàng loạt

11-09-2025 - 21:11 PM | Thị trường

Pin thể rắn 100kWh mới của Rimac có thể sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 6,5 phút - nhanh hơn cả việc đổ đầy bình xăng truyền thống.

Tại triển lãm IAA Mobility ở Munich, công ty Rimac Technology của Croatia đã trình làng mẫu pin thể rắn dung lượng 100kWh có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trong ngành xe điện. Được phát triển cùng ProLogium và Mitsubishi Chemical Group, bộ pin này có thể sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 6 phút 30 giây - nhanh hơn cả thời gian bạn mất để đổ xăng và mua cà phê tại trạm dừng chân.

So với các bộ pin dạng hình trụ truyền thống, sản phẩm mới nhẹ hơn (846kg so với 1.036kg), nhỏ gọn hơn (285 lít so với 320 lít), nhưng lại có mật độ năng lượng cao vượt trội - đạt 2.210W/kg và 2.980W/l. Với điện áp hoạt động trong khoảng 540 - 907V, đây là một bước nhảy vọt về cả hiệu suất lẫn thiết kế.

Rimac cũng đảm bảo tính an toàn vượt trội: cấu trúc pin loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ ở cấp độ cell, duy trì hơn 95% hiệu năng ngay cả ở nhiệt độ -20°C. Vỏ pin làm từ vật liệu composite nhiệt dẻo, trong khi các cell dạng túi được sắp xếp theo cấu trúc cell-to-pack và làm mát bằng chất làm lạnh gián tiếp, thay vì hệ thống nước-glycol truyền thống.

Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng, bộ pin này đòi hỏi các trạm sạc nhanh có công suất cao hơn cả mức 350kW phổ biến hiện nay. Dù vậy, Rimac dự kiến sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2027, cho phép hạ tầng có thời gian nâng cấp.

Là nhà cung ứng linh kiện cấp 1, Rimac đã hợp tác với các hãng lớn như BMW Group hay Porsche. Với mẫu pin thể rắn siêu tốc mới, hãng có thể góp phần đưa xe điện hiệu năng cao bước vào kỷ nguyên sạc "nhanh hơn cả đổ xăng" - an toàn, nhẹ, nhỏ và cực kỳ hiệu quả.

Không dừng lại ở pin, tại IAA Mobility, Rimac còn giới thiệu hàng loạt công nghệ mới như hệ truyền động điện và bộ điều khiển trung tâm thế hệ mới, thể hiện tham vọng trở thành nhà cung ứng công nghệ cốt lõi cho thế hệ ôtô điện tiếp theo.

Theo Phạm Hoàng

Thanh niên Việt

