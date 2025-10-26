Xuất khẩu gạo đạt hơn 7 triệu tấn

Ảnh minh họa

Song, thị trường lúa, gạo trong nước ghi nhận sự giảm giá do hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Khu vực châu Á cũng có xu hướng trầm lắng do xuất khẩu yếu.

Cụ thể, lũy kế đến 15/10, xuất khẩu gạo đạt 7,022 triệu tấn với 3,588 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 giảm 4,4% về số lượng và giảm 21,94% về giá trị.

Tuần qua, giá gạo thơm 5% tấm ở mức 420–435 USD/tấn, không đổi so với tuần trước và gần mức thấp nhất trong hai tháng. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán trong nước khá trầm lắng khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giảm thu mua lúa từ nông dân do nhu cầu nước ngoài yếu.

Trên thị trường gạo châu Á, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã nhích lên từ mức thấp nhất trong hơn 9 năm qua, nhờ đồng rupee mạnh hơn dù nhu cầu vẫn yếu. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm tuần thứ sáu liên tiếp, xuống mức thấp nhất 18 năm do hoạt động mua vào trầm lắng.

Một thương nhân tại Kolkata (Ấn Độ) cho biết, rất ít hợp đồng xuất khẩu được ký trong tuần qua vì người mua không vội đặt hàng để chờ giá giảm sâu hơn.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 344–350 USD/tấn, tăng so với mức từ 340–345 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 360–370 USD/tấn, nhỉnh hơn so với mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016 ghi nhận hồi tuần trước.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đứng ở mức 337 USD/tấn, không biến động nhiều so với mức giá từ 335–340 USD/tấn của tuần trước – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007. Một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu vẫn rất yếu, không có giao dịch lớn nào trong tuần này, trong khi nguồn cung dồi dào giúp giá duy trì ở mức thấp.

Trong khi đó, Bangladesh đang tăng nhập khẩu gạo nhằm hạ nhiệt giá trong nước. Nước này đã ký hợp đồng mua 50.000 tấn gạo trắng từ Myanmar với giá 376,5 USD/tấn theo thỏa thuận chính phủ, cùng 50.000 tấn gạo đồ qua đấu thầu quốc tế với giá 355,99 USD/tấn.







