Xuống bếp lấy ngay 1 củ gừng! Ăn gừng theo 3 kiểu này ép tế bào ung thư "tự sát", nâng cao miễn dịch

Không chỉ là gia vị quen thuộc, gừng từ lâu đã được coi là vị thuốc quý. Theo các chuyên gia, chìa khóa nằm ở chất chống oxy hóa, kháng viêm cùng các hợp chất như zingerones, zerumbones, oleoresin hăng, terpenoid, flavonoid cùng nhiều vitamin, khoáng chất. Nhờ vậy, gừng không chỉ trị cảm lạnh, giảm đau, hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa mà còn có khả năng nâng cao miễn dịch và chống ung thư mạnh mẽ.

Gừng ép tế bào ung thư "tự sát" như thế nào?

Các nhà khoa học gọi cơ chế này là apoptosis, tức quá trình tế bào tự lập trình để chết đi. Với tế bào khỏe mạnh, apoptosis giúp loại bỏ những tế bào già cỗi. Nhưng với tế bào ung thư, chúng thường “lờ” đi tín hiệu này để sinh sôi vô hạn. Điểm đặc biệt của gừng là có thể kích hoạt lại gen apoptosis, buộc tế bào ung thư phải tự hủy.

Trong củ gừng có nhiều hợp chất sinh học như gingerol, shogaol, zingerone… Các chất này vừa giảm stress oxy hóa, vừa dọn sạch gốc tự do - nguyên nhân gây đột biến dẫn đến ung thư. Khi môi trường oxy hóa được kiểm soát, gừng sẽ “ra lệnh” cho tế bào ung thư tự chết đi, trong khi vẫn bảo vệ tế bào lành.

Minh chứng là hàng loạt nghiên cứu quốc tế. Đại học King Abdulaziz (Ả Rập Saudi) phát hiện chiết xuất gừng có thể ức chế tế bào ung thư vú nhưng lại không làm hại tế bào bình thường. Đại học Minnesota (Mỹ) cho thấy gừng có khả năng ngăn ngừa, đồng thời làm giảm kích thước khối u ác tính.

Tại Hội nghị thường niên Hiệp hội nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ, các nhà khoa học công bố hoạt chất gingerol trong gừng có thể khiến tế bào ung thư buồng trứng “tự sát”. Thậm chí, nghiên cứu ở Đại học bang Georgia còn cho thấy chiết xuất gừng giúp khối u tuyến tiền liệt ở chuột thí nghiệm thu nhỏ tới hơn 55%.

3 kiểu ăn gừng giúp tăng lợi ích chống ung thư, nâng cao miễn dịch

1. Ăn gừng tươi vào buổi sáng

Buổi sáng là “thời điểm vàng” để kích hoạt hệ miễn dịch. Chỉ cần 1 đến 3 lát gừng tươi, rửa sạch rồi nhai trực tiếp, bạn sẽ cảm thấy hơi cay nồng lan tỏa làm ấm người, kích thích lưu thông máu. Ăn gừng tươi giúp bổ sung chất chống oxy hóa tức thì, đồng thời cải thiện tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Các bác sĩ Đông y cũng nhấn mạnh ăn gừng vào buổi sáng giúp dương khí thăng hoa, cơ thể tràn đầy năng lượng để chống lại mầm bệnh.

2. Ăn gừng cả vỏ sau khi nấu chín

Nhiều người thường gọt bỏ vỏ gừng, nhưng đó lại là nơi chứa dồi dào chất chống oxy hóa. Khi gừng được nấu chín vừa phải, gingerol sẽ biến thành shogaol, hoạt chất có tác dụng mạnh hơn trong việc kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

Bạn có thể cho vài lát gừng cả vỏ vào món canh, cháo hoặc hầm xương. Vị cay the sẽ dịu lại nhưng hiệu quả kháng viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa lại tăng lên đáng kể. Đây là cách ăn gừng bền vững và dễ áp dụng hàng ngày.

3. Uống trà gừng kết hợp với nghệ

Một tách trà gừng nóng không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn là “liều thuốc phòng bệnh” hữu hiệu. Khi thêm nghệ vào, bộ đôi gingerol và curcumin sẽ tạo thành lá chắn chống oxy hóa cực mạnh, ức chế sự hình thành và nhân lên của tế bào ung thư.

Chỉ cần vài lát gừng tươi, thêm nửa thìa bột nghệ, đun sôi với nước rồi cho chút mật ong là bạn đã có ngay ly trà vừa dễ uống vừa tốt cho sức khỏe. Uống đều đặn vào buổi sáng hoặc tối sẽ giúp hệ miễn dịch được củng cố, giảm viêm và ngăn ngừa bệnh mạn tính.