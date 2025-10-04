Yamaha sắp có xe điện 'gầm rú' như xe xăng: Sáng kiến lạ lùng hay bước đi thiên tài?

Trong khi các nhà sản xuất xe điện khác chạy đua để tạo ra những chiếc xe êm ái nhất, Yamaha lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Theo thông tin từ Visordown, hãng xe Nhật Bản đang phát triển một mẫu xe máy điện có khả năng tạo ra tiếng ồn và độ rung y hệt xe chạy xăng, một sáng kiến có thể thay đổi cuộc chơi trên thị trường.

Concept xe máy điện Yamaha PES1.

"Động cơ giả" hoạt động như thế nào?

Dựa trên hồ sơ đăng ký tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Yamaha sẽ trang bị cho xe điện của mình một "động cơ giả". Cần làm rõ, đây không phải là động cơ chính cung cấp năng lượng cho xe. Thay vào đó, nó là một thiết bị độc lập có nhiệm vụ duy nhất: tái tạo lại cảm giác lái xe truyền thống.

Hệ thống này hoạt động bằng cách mô phỏng chu trình của động cơ đốt trong: hút không khí vào, di chuyển piston để nén và đẩy không khí ra ống xả. Toàn bộ quá trình này hoàn toàn không đốt một giọt xăng nào nhưng lại tạo ra âm thanh và rung động đặc trưng mà người lái xe phân khối lớn yêu thích.

Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho động cơ giả cho xe điện của Yamaha

Tại sao Yamaha lại làm điều này?

Với nhiều người, tiếng pô gầm rú và sự rung động từ khối động cơ là một phần "linh hồn" không thể thiếu trong trải nghiệm lái xe mô tô suốt hơn một thế kỷ qua. Sự im lặng tuyệt đối của xe điện, dù hiện đại, lại vô tình làm mất đi nguồn cảm hứng và sự kết nối giữa người và máy.

Bằng sáng chế của Yamaha chính là lời giải cho bài toán này. Hãng muốn giữ chân những tín đồ trung thành của xe xăng, giúp họ chuyển đổi sang xe điện mà không phải hy sinh cảm giác lái quen thuộc đã trở thành đam mê.

Trải nghiệm trọn vẹn và tiềm năng đột phá

Yamaha đã tính toán rất kỹ lưỡng để tạo ra một "ảo giác" hoàn hảo. "Động cơ giả" không chỉ được bố trí ở vị trí tương tự động cơ truyền thống mà âm thanh và độ rung nó tạo ra sẽ phản ứng tức thời theo tốc độ và cách người lái điều khiển tay ga.

Điều này có nghĩa là chiếc xe không chỉ trông giống, nghe giống, mà còn mang lại cảm giác y hệt một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Ý tưởng này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng lại vô cùng thú vị. Nếu Yamaha có thể kết hợp thành công trải nghiệm lái độc đáo này với những ưu điểm cốt lõi của xe điện như quãng đường di chuyển xa và khả năng sạc nhanh, họ hoàn toàn có thể tạo ra một bước đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ việc người tiêu dùng đón nhận xe máy điện trong tương lai.