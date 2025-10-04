Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yamaha sắp có xe điện 'gầm rú' như xe xăng: Sáng kiến lạ lùng hay bước đi thiên tài?

04-10-2025 - 08:04 AM | Thị trường

Hãng xe Nhật Bản vừa đăng ký bằng sáng chế cho một hệ thống độc đáo, giúp xe điện tạo ra âm thanh và cảm giác rung đặc trưng của động cơ đốt trong, nhằm giữ lại "linh hồn" của những cỗ máy truyền thống.

Trong khi các nhà sản xuất xe điện khác chạy đua để tạo ra những chiếc xe êm ái nhất, Yamaha lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Theo thông tin từ Visordown, hãng xe Nhật Bản đang phát triển một mẫu xe máy điện có khả năng tạo ra tiếng ồn và độ rung y hệt xe chạy xăng, một sáng kiến có thể thay đổi cuộc chơi trên thị trường.

Yamaha sắp có xe điện 'gầm rú' như xe xăng: Sáng kiến lạ lùng hay bước đi thiên tài?- Ảnh 1.

Concept xe máy điện Yamaha PES1.

"Động cơ giả" hoạt động như thế nào?

Dựa trên hồ sơ đăng ký tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Yamaha sẽ trang bị cho xe điện của mình một "động cơ giả". Cần làm rõ, đây không phải là động cơ chính cung cấp năng lượng cho xe. Thay vào đó, nó là một thiết bị độc lập có nhiệm vụ duy nhất: tái tạo lại cảm giác lái xe truyền thống.

Hệ thống này hoạt động bằng cách mô phỏng chu trình của động cơ đốt trong: hút không khí vào, di chuyển piston để nén và đẩy không khí ra ống xả. Toàn bộ quá trình này hoàn toàn không đốt một giọt xăng nào nhưng lại tạo ra âm thanh và rung động đặc trưng mà người lái xe phân khối lớn yêu thích.

Yamaha sắp có xe điện 'gầm rú' như xe xăng: Sáng kiến lạ lùng hay bước đi thiên tài?- Ảnh 2.

Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho động cơ giả cho xe điện của Yamaha

Tại sao Yamaha lại làm điều này?

Với nhiều người, tiếng pô gầm rú và sự rung động từ khối động cơ là một phần "linh hồn" không thể thiếu trong trải nghiệm lái xe mô tô suốt hơn một thế kỷ qua. Sự im lặng tuyệt đối của xe điện, dù hiện đại, lại vô tình làm mất đi nguồn cảm hứng và sự kết nối giữa người và máy.

Bằng sáng chế của Yamaha chính là lời giải cho bài toán này. Hãng muốn giữ chân những tín đồ trung thành của xe xăng, giúp họ chuyển đổi sang xe điện mà không phải hy sinh cảm giác lái quen thuộc đã trở thành đam mê.

Yamaha sắp có xe điện 'gầm rú' như xe xăng: Sáng kiến lạ lùng hay bước đi thiên tài?- Ảnh 3.

Trải nghiệm trọn vẹn và tiềm năng đột phá

Yamaha đã tính toán rất kỹ lưỡng để tạo ra một "ảo giác" hoàn hảo. "Động cơ giả" không chỉ được bố trí ở vị trí tương tự động cơ truyền thống mà âm thanh và độ rung nó tạo ra sẽ phản ứng tức thời theo tốc độ và cách người lái điều khiển tay ga.

Điều này có nghĩa là chiếc xe không chỉ trông giống, nghe giống, mà còn mang lại cảm giác y hệt một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Ý tưởng này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng lại vô cùng thú vị. Nếu Yamaha có thể kết hợp thành công trải nghiệm lái độc đáo này với những ưu điểm cốt lõi của xe điện như quãng đường di chuyển xa và khả năng sạc nhanh, họ hoàn toàn có thể tạo ra một bước đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ việc người tiêu dùng đón nhận xe máy điện trong tương lai.

Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên trình làng SUV ngang cỡ Santa Fe: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, phạm vi hoạt động 1.400 km

Theo KV

Phụ nữ thủ đô

Từ Khóa:
yamaha, xe máy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn

Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn Nổi bật

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn Nổi bật

Hà Nội phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Hà Nội phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

07:06 , 04/10/2025
Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

06:32 , 04/10/2025
Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

20:58 , 03/10/2025
Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

20:30 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên