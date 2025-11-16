Yoona bị liệt dây thần kinh sọ não: “Tôi không biết khi nào mình sẽ chết”

Tối 15/11, tờ Osen đưa tin, nữ ca sĩ Kim Yoona (thành viên ban nhạc Jaurim) đã bị liệt dây thần kinh sọ não. Được biết, đây là tình trạng 1 hay nhiều dây thần kinh sọ não bị suy giảm hoặc mất chức năng, gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của cơ thể người bệnh.

Sau khi kết thúc màn trình diễn trong chương trình The Seasons: 10cm's Sseudam Sseudam mới đây, Yoona cho biết cô từng cân nhắc tới chuyện giải nghệ sau khi nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu sút kém: "Thực sự đã có lúc tôi đứng trước sự lựa chọn khó khăn, phải cân nhắc xem liệu mình còn có thể tiếp tục hoạt động âm nhạc nữa hay không vì tình trạng sức khỏe không được cải thiện".

Dù sức khỏe hiện không ổn định nhưng Yoona vẫn quyết không từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Thậm chí, cô cho biết bản thân đã nỗ lực hơn so với hồi trước vì 1 lý do đau lòng: "Tôi không biết khi nào mình sẽ chết. Có lúc tôi còn cảm thấy album mới lần này của nhóm sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Vì vậy, tôi đã hối thúc bản thân rằng phải cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể trước khi qua đời".

Yoona (thành viên ban nhạc Jaurim) chia sẻ về tình trạng bệnh tật của bản thân trên sóng truyền hình mới đây

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của bản thân: "Tôi mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh và phải điều trị hàng tháng nhằm kiểm soát tình trạng này. Sau khi thực hiện album phòng thu thứ 8 cùng Jaurim, khả năng miễn dịch của tôi suy giảm nghiêm trọng và tôi đã bị liệt dây thần kinh sọ não. Tình trạng này gây ảnh hưởng tới khứu giác, vị giác, thính giác, các cơ từ mặt xuống thân trên, bao gồm cả dây thần kinh phế vị".

Nữ nghệ sĩ cho biết mình cũng phải đối mặt với cả những vấn đề về giọng hát sau khi bị liệt dây thần kinh sọ não. Điều này khiến cô phải không ngừng cố gắng nỗ lực hơn các ca sĩ bình thường để có thể đứng trên sân khấu trình diễn.

Cô vào bệnh viện truyền dịch trong thời gian chiến đấu với bệnh tật

Kim Yoona sinh năm 1974, chính thức ra mắt làng nhạc xứ kim chi khi vừa tròn 23 tuổi với tư cách ca sĩ chính của ban nhạc nổi tiếng tại Hàn Quốc Jaurim. Cô chính thức lấn sân sang lĩnh vực nhạc kịch từ năm 2015 và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bên cạnh đó, Yoona còn tham gia sáng tác, đồng thời phát hành 1 số album solo gây tiếng vang tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.