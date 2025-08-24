YouTuber Thái Lan gây sốt với câu chuyện bị “chém giá” tại Bangkok

Quán ăn đường phố nổi tiếng Raan Jay Fai sở hữu 1 sao Michelin (Ảnh: Bangkok Post)

PEACHII - YouTuber với 1,6 triệu người theo dõi - cho biết cô cùng một người bạn nước ngoài đã ghé ăn tại quán Jay Fai, quán ăn sở hữu 1 sao Michelin nổi tiếng toàn cầu với món trứng chiên thịt cua. Trên tài khoản X cá nhân ngày 15/8, cô kể rằng món ăn được ghi rõ trong menu với giá 1.500 Baht, nhưng hóa đơn thực tế lên tới 4.000 Baht.

Theo chia sẻ của PEACHII, chỉ đến khi thanh toán, phía nhà hàng bất ngờ giải thích rằng mức giá cao hơn được áp dụng vì đã sử dụng "nguồn cua chất lượng hơn". Tuy nhiên, nữ YouTuber nhấn mạnh menu không hề ghi chú thích về khả năng thay đổi giá và cô cũng không yêu cầu bất kỳ nguyên liệu đặc biệt nào. "Món ăn ngon và thịt cua chất lượng, nhưng việc áp giá khác với menu mà không thông báo trước thực sự khiến tôi thất vọng", cô viết.

Bài đăng của PEACHII đã nhanh chóng lan truyền, đạt 9 triệu lượt xem chỉ trong 16 giờ và nhận được hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Trong số các bình luận, một số đồng tình với PEACHII vì tính minh bạch trong giá cả, số khác tranh luận rằng việc sử dụng nguyên liệu đặc biệt có thể biện minh cho mức giá cao.

Bà Jay Fai - tên thật là Supinya Junsuta, năm nay 81 tuổi - là biểu tượng ẩm thực đường phố Bangkok. Quán ăn nhỏ của bà, nằm trong một con hẻm trên đường Mahachai, quận Phra Nakhon, đã giành được 1 sao Michelin từ năm 2018 và liên tục giữ vững danh hiệu này. Bà Jay Fai thậm chí còn trở thành nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu về ẩm thực vừa ra mắt tại Bangkok hồi tháng 6.

Được mệnh danh là "thánh nữ trứng cua", bà Jay Fai thường xuyên thu hút thực khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi để được thưởng thức món ăn trứ danh. Giá 1.500 Baht (khoảng 40 USD) cho món trứng chiên cua vốn đã được coi là đắt đỏ so với tiêu chuẩn ẩm thực đường phố Thái Lan. Vì vậy, mức giá 4.000 Baht (hơn 110 USD) mà PEACHII phải trả càng gây ra tranh cãi gay gắt.

Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận, song quán ăn Jay Fai chưa đưa ra phản hồi chính thức nào ngoài lời giải thích ban đầu. Nhiều người đặt câu hỏi liệu danh tiếng quốc tế có khiến nhà hàng tự cho phép áp dụng mức giá linh hoạt hay đây là trường hợp đơn lẻ.

Trong khi chờ phản ứng từ phía nhà hàng, bài đăng của PEACHII tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận về tính minh bạch giá cả trong ngành ẩm thực, ngay cả ở những quán ăn đường phố nổi tiếng thế giới.