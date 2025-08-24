Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tiền Khôn
Tiền Khôn
xem chi tiết

U60 ung dung kiếm 2,7 tỷ đồng/tháng từ thu nhập thụ động, bỏ túi đến 50% lợi nhuận, dư tiền dạy con đầu tư sinh lời

24-08-2025 - 13:03 PM | Tài chính quốc tế

U60 ung dung kiếm 2,7 tỷ đồng/tháng từ thu nhập thụ động, bỏ túi đến 50% lợi nhuận, dư tiền dạy con đầu tư sinh lời

Ngoài công việc của một chuyên gia cố vấn khởi nghiệp và AI, người đàn ông này duy trì công việc tay trái tạo thu nhập thụ động suốt 26 năm qua.

Steve Barsh, 59 tuổi, dành phần lớn thời gian trong tuần để cố vấn cho các nhà khởi nghiệp, tư vấn cho chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ những tổ chức lớn như SeatGeek hay NASA. 

Ngoài công việc chính là nhà đầu tư khởi nghiệp, ông còn duy trì một công việc tay trái: điều hành Parker Chase Properties. Đây là công ty quản lý bất động sản chuyên cho thuê ngắn hạn 5 căn hộ hạng sang tại Park City và Deer Valley, bang Utah, Mỹ. Mỗi ngày, Barsh dành khoảng 1-2 giờ cho công việc này. 

U60 ung dung kiếm 2,7 tỷ đồng/tháng từ thu nhập thụ động, bỏ túi đến 50% lợi nhuận, dư tiền dạy con đầu tư sinh lời- Ảnh 1.

Steve Barsh

Cơ duyên bắt đầu cách đây 26 năm, khi Barsh bán startup phần mềm SECA do ông đồng sáng lập. Sau đó, ông cùng vợ là Amber Salzman mua một căn hộ 3 phòng ngủ tại Park City với giá 820.000 USD. Ban đầu, căn hộ vừa để nghỉ dưỡng vừa cho thuê qua đơn vị quản lý. Nhưng do không hài lòng với khoản phí dịch vụ, Barsh quyết định tự mình đảm nhận. 

Đến nay, vợ chồng Barsh sở hữu 4 trong số 5 căn hộ do Parker Chase quản lý. Theo tài liệu CNBC Make It kiểm chứng, công ty này đạt doanh thu 1,27 triệu USD trong năm ngoái, bình quân khoảng 105.000 USD mỗi tháng (tương đương 2,76 tỷ đồng), thông qua Airbnb, VRBO và nền tảng quản lý lưu trú Hospitable. 

Barsh ước tính thu về 40% đến 50% lợi nhuận từ những đơn đặt phòng. Toàn bộ hoạt động hầu như do ông trực tiếp quản lý, chỉ thuê thêm một công ty dọn phòng và một đơn vị quản lý dự phòng khi ông đi vắng. 

Là cư dân Park City, Barsh cho biết ông liên tục cải thiện trải nghiệm lưu trú cho khách. Ông mạnh tay đầu tư vào tiện nghi, kỳ vọng khoản chi sẽ mang lại lợi ích lâu dài. 

Ông đặc biệt chú trọng phản hồi của khách và không bỏ qua những chi tiết nhỏ. Nhiều đánh giá tích cực đến từ những tiện ích tưởng chừng rất đơn giản, như cây lăn bụi trong phòng giặt. 

Mô hình của Barsh hướng tới phân khúc cao cấp. Ông thừa nhận khó có thể tạo ra trải nghiệm sang trọng nếu không đầu tư lớn. Tổng cộng, ông và Salzman đã chi khoảng 10 triệu USD để sở hữu 4 căn hộ, sử dụng tiền từ việc bán căn hộ đầu tiên với giá 4,3 triệu USD và lợi nhuận Salzman thu được từ một thương vụ sáp nhập trong lĩnh vực công nghệ sinh học. 

Đi cùng với khoản đầu tư này, giá thuê tại Parker Chase cũng ở mức rất cao. Trong tháng 3, giá thuê trung bình một đêm là 3.390 USD, so với mức bình quân chỉ 761 USD của các căn hộ Airbnb hoặc VRBO tại Park City, theo ước tính từ công ty phân tích AirDNA.com. 

Thu nhập từ Parker Chase thậm chí cao hơn tổng mức lương trung bình của một nhà quản lý bất động sản và một nhà đầu tư địa ốc tại Mỹ, theo dữ liệu từ ZipRecruiter. Ngoài ra, Barsh còn coi đây là cơ hội dạy con cách đầu tư vào tài sản có khả năng sinh lời, đồng thời thỏa mãn niềm đam mê làm dịch vụ lưu trú của chính mình. 

Ông chia sẻ: “Tôi không rõ lý do, nhưng tôi thật sự thích công việc này. Khi khách nói rằng họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”. 

Theo CNBC 

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Sự kiện: Tiền khôn

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Goldman Sachs tiếp tay để một quốc gia giấu nợ, cả châu lục giàu có bị đẩy tới bờ vực khủng hoảng, đồng tiền chung trứ danh suýt trở thành “dĩ vãng”

Goldman Sachs tiếp tay để một quốc gia giấu nợ, cả châu lục giàu có bị đẩy tới bờ vực khủng hoảng, đồng tiền chung trứ danh suýt trở thành “dĩ vãng” Nổi bật

Bị cắt nguồn cung khí đốt Nga, quốc gia EU vội chi hơn nửa tỷ USD thuê kho cảng LNG của Mỹ, kết cục chịu lỗ nặng vì tính toán sai nhu cầu

Bị cắt nguồn cung khí đốt Nga, quốc gia EU vội chi hơn nửa tỷ USD thuê kho cảng LNG của Mỹ, kết cục chịu lỗ nặng vì tính toán sai nhu cầu Nổi bật

Đua nhau bán bữa ăn miễn phí, 3 nền tảng giao hàng ‘tuyệt vọng’ chịu lỗ để giữ khách, áp lực giảm phát bao trùm nền kinh tế số 1 Châu Á

Đua nhau bán bữa ăn miễn phí, 3 nền tảng giao hàng ‘tuyệt vọng’ chịu lỗ để giữ khách, áp lực giảm phát bao trùm nền kinh tế số 1 Châu Á

12:35 , 24/08/2025
Tổng thống Putin hé lộ “lợi thế quân sự” của Nga tại Bắc Cực

Tổng thống Putin hé lộ “lợi thế quân sự” của Nga tại Bắc Cực

12:02 , 24/08/2025
Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, nhất trí tăng cường hợp tác

Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, nhất trí tăng cường hợp tác

11:31 , 24/08/2025
'Tốc độ phát triển máy bay chở khách Nga vượt trội phương Tây'

'Tốc độ phát triển máy bay chở khách Nga vượt trội phương Tây'

11:01 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên