Zupp – Hành trình tiên phong đưa đồ chơi giáo dục thông minh về Việt Nam

Giữa thực trạng đó, một số doanh nghiệp trong nước bắt đầu tìm hướng đi mới: phát triển các dòng đồ chơi vừa mang tính giải trí vừa rèn luyện trí tuệ. Zupp là một trong những thương hiệu tiên phong theo đuổi hướng này.

Từ xu hướng thế giới đến khoảng trống tại Việt Nam

Tại nhiều quốc gia phát triển, khái niệm "brain training toys" - đồ chơi huấn luyện não bộ đã xuất hiện từ hàng chục năm. Các sản phẩm này thường kết hợp nguyên lý khoa học thần kinh, tâm lý học nhận thức và thiết kế trò chơi để vừa tạo hứng thú, vừa rèn luyện các kỹ năng như tập trung, ghi nhớ, phản xạ, tư duy logic.

Ở Việt Nam, dòng đồ chơi này vẫn còn khá mới, phổ biến trên thị trường chủ yếu là đồ chơi vận động, đồ chơi xếp hình truyền thống hoặc sản phẩm điện tử. Một số ứng dụng, trò chơi huấn luyện trí tuệ đã được giới thiệu, nhưng đa phần phụ thuộc vào màn hình, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và giảm tương tác xã hội.

Zupp - Khởi nguồn từ nhu cầu rèn luyện trí tuệ tự nhiên

Zupp được thành lập với mục tiêu "biến việc rèn luyện trí não thành trò chơi vui nhộn mà ai cũng có thể tham gia". Thay vì tiếp cận theo hướng học tập truyền thống, Zupp áp dụng nguyên lý "edutainment" - kết hợp giáo dục và giải trí để tạo ra các sản phẩm vừa giúp người chơi rèn luyện tư duy, vừa mang lại cảm giác thư giãn, hứng thú.

Các sản phẩm của Zupp được xây dựng dựa trên những phương pháp huấn luyện trí não được công nhận quốc tế, sau đó điều chỉnh để phù hợp với nhiều độ tuổi và bối cảnh chơi tại Việt Nam. Điểm chung là: không cần kết nối điện thoại, có thể chơi ở bất kỳ đâu, từ gia đình, lớp học, quán cà phê cho tới văn phòng.

Nguyên tắc thiết kế: Tương tác, thử thách và tiến bộ

Để tạo ra một sản phẩm đồ chơi trí tuệ hiệu quả, đội ngũ phát triển sản phẩm của Zupp tuân thủ ba nguyên tắc:

Tương tác cao: Sản phẩm đòi hỏi người chơi chủ động suy nghĩ, quan sát, phản xạ, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin thụ động.

Thử thách liên tục: Các bài tập được sắp xếp theo cấp độ từ dễ đến khó, để người chơi luôn cảm nhận được sự tiến bộ nhưng không bị quá tải.

Khả năng mở rộng: Một sản phẩm có thể bao gồm hàng trăm tình huống chơi khác nhau, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài.

Nhờ cách tiếp cận này, Zupp đã tạo ra các dòng sản phẩm như Zupp Focus - luyện khả năng tập trung dựa trên phương pháp Schulte, Zupp Amaze - rèn tư duy logic và giải quyết vấn đề qua thử thách di chuyển khối và Zupp Memo - rèn tư duy logic, khả năng quan sát, ghi nhớ, phản xạ nhanh dựa trên trò chơi X O kinh điển.

Giải pháp cho nhiều nhóm đối tượng

Không giới hạn ở trẻ em, Zupp định vị sản phẩm của mình là công cụ rèn luyện não bộ cho nhiều đối tượng:

Trẻ em từ 4–12 tuổi: Giai đoạn vàng để phát triển kỹ năng tập trung, ghi nhớ và phản xạ.

Thanh thiếu niên và sinh viên: Rèn luyện tốc độ xử lý thông tin, khả năng phân tích và lập kế hoạch.

Người lớn: Giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, duy trì sự nhanh nhạy của não bộ.

Người cao tuổi: Hỗ trợ phòng tránh suy giảm trí nhớ, giữ tinh thần minh mẫn.

Nhờ tính chất không phụ thuộc vào công nghệ và dễ tiếp cận, sản phẩm có thể được sử dụng ở lớp học, tại gia đình hoặc trong các hoạt động nhóm.

Tác động xã hội: Giảm thời gian màn hình, tăng kết nối gia đình

Một trong những điểm được phụ huynh đánh giá cao ở Zupp là khả năng giúp trẻ bớt phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Thay vì dành hàng giờ chơi game hoặc xem video, trẻ có thể tham gia các thử thách trí tuệ cùng cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè.

Theo khảo sát nội bộ của thương hiệu, hơn 70% phụ huynh cho biết sau một tháng sử dụng sản phẩm Zupp, con họ chủ động chơi các trò trí tuệ nhiều hơn và ít đòi dùng điện thoại hơn. Ngoài lợi ích rèn luyện não bộ, điều này còn giúp tăng cường tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Thách thức và định hướng tương lai

Dù đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, Zupp cũng thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức. Thói quen sử dụng thiết bị điện tử của trẻ và cả người lớn khó thay đổi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất đồ chơi trí tuệ chất lượng cao khá lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân đối giữa giá bán và khả năng tiếp cận số đông.

Trong thời gian tới, thương hiệu dự kiến mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với nhiều dạng thử thách hơn, kết hợp yếu tố văn hóa Việt Nam để tăng sự gần gũi. Đồng thời, Zupp sẽ đẩy mạnh hợp tác với trường học và trung tâm giáo dục để đưa đồ chơi trí tuệ vào chương trình ngoại khóa.

Một bước đi nhỏ cho doanh nghiệp, một tác động dài hạn cho cộng đồng

Trong thị trường đồ chơi Việt Nam vốn chưa đa dạng về sản phẩm huấn luyện trí não, sự xuất hiện của đồ chơi giáo dục thông minh Zupp được xem là một tín hiệu tích cực. Dù mới ở giai đoạn đầu, thương hiệu đã góp phần đưa khái niệm "chơi để luyện trí tuệ" đến gần hơn với người tiêu dùng, mở ra một lựa chọn mới cho phụ huynh, giáo viên và cả những người muốn giữ cho trí óc luôn linh hoạt.

Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một cộng đồng yêu thích các trò chơi trí tuệ, giảm bớt sự phụ thuộc vào màn hình, đồng thời tạo ra một thị trường mới cho các sản phẩm giáo dục sáng tạo.

Trong tinh thần hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, mỗi nỗ lực nhỏ bé như Zupp không chỉ góp phần làm giàu trí tuệ thế hệ trẻ, mà còn đồng hành cùng khát vọng vươn mình, xây dựng một Việt Nam sáng tạo và hùng cường trong kỷ nguyên mới.

