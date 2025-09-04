Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?

04-09-2025 - 09:36 AM

"Rể hụt" nhà hào môn 1 thời giờ sao khổ thế này?

Ngô Khắc Quần sinh năm 1979, là ca sĩ thanh xuân của thế hệ 8X-9X trên khắp châu Á. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính và đậm chất "bad boy", Ngô Khắc Quần từng hẹn hò vô số bóng hồng như Chung Hân Đồng, Vương Tâm Lăng, Trần Ngữ An hay Hà Siêu Liên. Trong đó, cuộc tình của nam ca sĩ với Hà Siêu Liên từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Cũng bởi Hà Siêu Liên không phải người bình thường mà là con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân, giàu khét tiếng đất Macau và Hong Kong (Trung Quốc). 

Theo tờ QQ, Hà Siêu Liên yêu say đắm Ngô Khắc Quần, thậm chí còn đưa anh về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, Ngô Khắc Quần không có ý định cưới Hà Siêu Liên và chủ động bỏ rơi cô vào năm 2015. Chấm dứt mối quan hệ với Hà Siêu Liên, Ngô Khắc Quần tiếp tục yêu đương với nhiều người đẹp khác nhưng chẳng đi đến đâu. Sự nghiệp của anh cũng dần lao dốc theo tuổi tác. Và giờ đây, người ta ngỡ ngàng khi thấy một Ngô Khắc Quần từng oanh liệt trên các sân khấu lầm lũi ngồi vỉa hè bán trái cây mưu sinh.

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 1.

Ngô Khắc Quần gây ấn tượng với hình ảnh một mỹ nam phong trần, nam tính

"Bad boy" làm lãng phí 4 năm thanh xuân, tan nát trái tim Hà Siêu Liên

Năm 2011, Ngô Khắc Quần vướng tin hẹn hò Hà Siêu Liên. Đến năm 2012, họ bị bắt gặp mặc áo đôi dạo phố. Truyền thông xứ Hương Cảng cho biết Hà Siêu Liên - khi ấy 20 tuổi - yêu Ngô Khắc Quần ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi nam ca sĩ. Mối quan hệ của cặp đôi bị đàm tiếu vì chênh lệch đẳng cấp và tuổi tác. Ngô Khắc Quần năm đó vẫn đang phát triển sự nghiệp, lại hơn Hà Siêu Liên đến 12 tuổi. Ngược lại, Hà Siêu Liên đã nổi danh là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang của gia tộc quyền lực. 

Dù vậy, Hà Siêu Liên vẫn bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, thậm chí chấp nhận cả việc Ngô Khắc Quần không muốn thừa nhận chuyện tình cảm trước công chúng. Lúc gia đình trùm sòng bạc Macau biết chuyện, họ liền có động thái ngầm thừa nhận chàng rể tương lai khi liên tục mời Ngô Khắc Quần đến với các sự kiện từ thiện của gia tộc. Thậm chí mẹ Hà Siêu Liên còn mặc trang phục thuộc nhãn hàng do Ngô Khắc Quần sáng lập. Có thể thấy nam ca sĩ xứ Đài đã được gia đình nhà gái đón nhận nhiệt tình, chỉ chờ cặp đôi chính thức "chốt đơn".

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 2.

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 3.

Ngô Khắc Quần từng khiến Hà Siêu Liên - ái nữ trùm bạc Macau - yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên

Năm 2014, Ngô Khắc Quần chính thức công khai tình yêu với tiểu thư họ Hà và còn tuyên bố: "Tôi tuyệt đối sẽ không dùng tiền của phụ nữ" như lời khẳng định mình không hề có ý định "chui gầm chạn", lợi dụng gia thế của người thương. Chẳng thể ngờ, 1 năm sau, Ngô Khắc Quần tuyên bố chia tay Hà Siêu Liên trong sự ngỡ ngàng của dư luận, bởi ai cũng tin rằng anh đã chắc suất làm rể hào môn chuyến này. 

Theo 1 số nguồn tin Ngô Khắc Quần và Hà Siêu Liên đổ vỡ vì nam ca sĩ "cắm sừng" bạn gái. Khi đang hẹn hò với Hà Siêu Liên, giọng ca xứ Đài vẫn thản nhiên thổ lộ tình yêu với nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên và tuyên bố: "Cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất với tôi". Ngoài ra, Ngô Khắc Quần còn bị giới truyền thông bắt gặp hẹn hò với 1 người mẫu lai trong showbiz. 

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 4.

Cuộc tình của Ngô Khắc Quần và con gái tỷ phú Hà Hồng Sân đổ vỡ vào năm 2015

Sau một thời gian bị chỉ trích, Ngô Khắc Quần đã lên tiếng giải thích về lý do tan vỡ với Hà Siêu Liên. Anh chia sẻ bản thân vốn là người theo chủ nghĩa không lập gia đình, giấy đăng ký kết hôn là gánh nặng đối với anh. Trong khi đó, Hà Siêu Liên lại muốn nhanh chóng lập gia đình và luôn có 1 thắc mắc là vì sao anh yêu cô nhưng lại không muốn kết hôn. Quan điểm hôn nhân khác biệt khiến cả hai mâu thuẫn gay gắt và quyết định chia tay. Những chia sẻ của Ngô Khắc Quần gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có nhiều ý kiến cho rằng chàng "bad boy" Cbiz này đã phụ bạc tình cảm và làm lãng phí 4 năm thanh xuân của Hà Siêu Liên.

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 5.

Ngô Khắc Quần nói không với hôn nhân và đây là lý do khiến anh từ chối trở thành rể quý nhà "trùm sòng bạc"

Việc bị Ngô Khắc Quần chia tay là cú sốc lớn với Hà Siêu Liên. Cô đau khổ, tổn thương 1 thời gian dài cho đến khi gặp được tài tử Đậu Kiêu - chồng hiện tại. Về phía Ngô Khắc Quần, anh vừa vướng tin tái hợp với tình cũ Vương Tâm Lăng. 2 ngôi sao thần tượng đình đám từng được cho là có thời gian ngắn bí mật qua lại vào năm 2007. Gần đây, cặp sao bị bắt gặp cùng xuất hiện, đi bên nhau không rời nửa bước ra khỏi sân bay. Tuy nhiên, cả hai đều đã lên tiếng bác bỏ tin đồn tình ái đang gây bàn tán của mình.

Xôn xao hình ảnh Ngô Khắc Quần thất thế, phải đi bán trái cây mưu sinh

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Ngô Khắc Quần đi xuống. Anh bị lớp sao trẻ thay thế nên vắng show thấy rõ. Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng "hâm nóng" tên tuổi, nhưng không thành công.

Vào ngày 1/9, dân tình ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh Ngô Khắc Quần đi bán trái cây lề đường, với diện mạo không thể "tàn" hơn ở Quảng Tây (Trung Quốc). Nam ca sĩ tự mình chào hàng, cân đồ, tính tiền và thậm chí là đội nắng lái xe máy đi ship trái cây. Theo nguồn tin, nhiều người đã nhận ra Ngô Khắc Quần và kéo tới mua trái cây ủng hộ, mang theo đồ ăn thức uống mời ngôi sao đình đám 1 thời này. Khoảnh khắc Ngô Khắc Quần mặc áo ba lỗ, quần soóc nâu, đi dép lê, ngồi ghế nhựa bình dân ăn uống cùng fan được chia sẻ khắp MXH.

Không ít người tiếc cho sự sa sút của Ngô Khắc Quần. Họ cho rằng nếu năm xưa anh chung tình với Hà Siêu Liên, chịu bước chân vào làm rể hào môn thì cuộc sống cũng sẽ không đi đến bước đường này. Bên cạnh đó, cũng có netizen hoài nghi Ngô Khắc Quần đang giả vờ khổ sở để gây chú ý, bởi trên áo của sao nam này có cài micro như đang bí mật quay phim lại. Số khác lại cho rằng Ngô Khắc Quần chỉ đang dành thời gian trải nghiệm cuộc sống bình dân sau khi biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Bạch Mãng ở Trung Quốc đại lục. Trước đồn đoán của công chúng, phía Ngô Khắc Quần chưa đưa ra phản hồi.

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 6.

Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung, nhưng không thể lấy lại độ hot

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 7.

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 8.

Hình ảnh Ngô Khắc Quần ngồi bán trái cây ở vỉa hè...

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 9.

... thậm chí đội nắng lái xe máy đi giao hàng đang gây bàn tán xôn xao trong dư luận

1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thất thế, ngồi lầm lũi bán trái cây lề đường mưu sinh?- Ảnh 10.

Nam ca sĩ cũng chẳng màng hào quang người nổi tiếng, ngồi ăn cùng fan

Nguồn: QQ, Sina, Sohu

Concert Anh trai tại Mỹ bán vé đắt hơn BLACKPINK vẫn kín chỗ cả 2 đêm: Hàng vạn khán giả đổ xô “săn” vé, có người bay từ Việt Nam sang

Theo Vy Anh

Đời sống & pháp luật

