1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình

01-12-2025 - 08:45 AM | Sống

Một bữa ăn sáng tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ.

Hồi nhỏ, mọi người có từng ngồi ăn sáng cùng bố mẹ không? Tin rằng phần lớn câu trả lời đều là "có". Nhưng chỉ trong một chiếc bàn ăn nhỏ bé, cách bố mẹ cư xử cũng đủ để nhìn ra phương pháp giáo dục có hợp lý hay không.

Không ít đứa trẻ mang theo ký ức "đau thương" từ bữa sáng ấy. Chẳng hạn, hồi nhỏ cực kỳ ghét một món ăn, thậm chí còn bị dị ứng, vậy mà bố mẹ vừa đánh vừa mắng, ép phải ăn bằng được, tất cả đều xuất phát từ sự kiểm soát quá mức. Cũng chính kiểu giáo dục truyền thống ấy đang dần nhường chỗ cho những phương pháp mới tích cực hơn.

Nếu bố mẹ chỉ biết mắng chửi hoặc tỏ ra khó chịu trước những hành vi trẻ con rất bình thường thì rõ ràng đó không phải là giáo dục lành mạnh. Gần đây, một video trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc thu hút hơn 1,16 triệu lượt like, khiến nhiều người phải nghẹn ngào xúc động. Không ai ngờ rằng, cách giáo dục hiện đại lại có thể ấm áp và bao dung đến vậy, trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm khắc khô cứng mà nhiều phụ huynh thế hệ trước từng áp dụng.

1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình- Ảnh 1.

Bé gái vui vẻ ăn sáng cùng bố

Video ghi lại khoảnh khắc một bé gái tiểu học khoảng 7 tuổi đang ngồi ăn sáng với bố tại một quán ăn nhỏ ven đường. Cô bé vừa ăn vừa cười rất vui, nhưng cũng mắc vài lỗi nhỏ quen thuộc của trẻ con, như ăn bánh bao canh làm văng nước súp lên chiếc áo trắng.

Nếu là kiểu phụ huynh "nóng như lửa", có lẽ lúc này đã bắt đầu bài ca trách mắng: "Sao con vụng về thế?", "Mặc áo trắng mà còn làm bẩn!", "Lát về bố/mẹ lại phải đi giặt!"... - những lời mà ai cũng thuộc làu.

Nhưng người bố trong video chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho con, không nói một lời nặng nề. Dù đã khá muộn và có vẻ sắp vào học, anh vẫn không hối thúc con. Trong phần mô tả video được anh đăng tải sau đó, anh còn viết caption đầy hài hước: "Muộn thì muộn, hai bố con mình cứ phải ăn no trước đã".

Bữa sáng ấy kết thúc bằng tiếng cười. Bé gái đeo cặp, hớn hở lên đường.

1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình- Ảnh 2.

Dù làm văng nước súp trong bánh bao lên áo, em không hề bị mắng

1,1 triệu lượt thích cho clip 2 cha con ăn sáng cùng nhau, hé lộ một kiểu giáo dục mới khiến nhiều phụ huynh phải tự soi lại mình- Ảnh 3.

Ăn xong, em tiếp tục tung tăng đến trường

Nhiều người xem cảm thán: "Cứ như phim khoa học viễn tưởng". Bởi hóa ra, một gia đình thật sự biết làm bệ đỡ cho con sẽ tạo nên cảm giác an toàn như thế nào và họ chợt hiểu, hồi nhỏ cách bố mẹ đối xử với mình sao mà nghiêm khắc, sao mà khắt khe đến thế.

Chỉ cần làm sai một chút, nhiều người lập tức chìm vào lo âu như thể trời sắp sập đến nơi. Hồi đi học, ăn sáng chậm một chút sợ trễ xe đưa rước; bố mẹ sẽ mắng té tát vì "không tự giác", "làm mất một buổi học", dù nhà có xe riêng thì lúc đưa đi cũng càu nhàu suốt đoạn đường.

Vì vậy, quan hệ cha mẹ và con cái cứ mãi nửa thân thiết nửa xa cách. Nhưng thử hỏi việc đi học có thực sự gấp đến thế? Một bữa sáng thoải mái có đáng để hy sinh không? Có lẽ không.

Thế nhưng cảm xúc căng thẳng của bố mẹ truyền sang con, cuối cùng cả ngày chẳng ai vui. Cái lo âu đó theo nhiều người đến tận trưởng thành. Khi lớn lên, chỉ cần thất nghiệp hoặc làm sai việc, họ tự trách mình còn tệ hơn cả bố mẹ từng trách.

Còn nếu lúc nhỏ có ai dạy rằng: "Đi làm không cần phân biệt sang hèn, miễn là kiếm được tiền nuôi sống bản thân", "Làm không kịp thì nghỉ chút rồi làm tiếp", "Cuộc sống chỉ có một lần, đừng tạo áp lực quá mức cho bản thân"... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trong các phương pháp giáo dục hiện đại, có thể vẫn tồn tại chút nuông chiều. Nhưng tối thiểu, bố mẹ sẽ không giày vò cảm xúc hay đánh vào lòng tự tôn của trẻ như trước. Những năm đầu đời, trẻ được phép mắc lỗi. Trẻ là một tờ giấy trắng, sinh ra không ai hoàn hảo và bố mẹ cũng từng trải qua giai đoạn thử sai ấy.

Đi qua hành trình làm cha mẹ là quá trình học hỏi, và trên con đường đó, điều trẻ cần nhất chính là sự thấu hiểu và bao dung của người lớn.

2 cha con cùng bị lạc, ông bố chỉ bằng 5 đồng xu đã thay đổi cả cuộc đời con trai: Đáng ngẫm!

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

