13 máy bay chở đặc nhiệm Mỹ chặn bắt tàu dầu Nga

Theo giới truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết, ít nhất tám máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III và năm máy bay trực thăng HH-60W Black Hawk của Mỹ đã đến căn cứ không quân Fairford (RAF Fairford base) của Anh, ở vùng Gloucestershire.

Hai máy bay vận tải AC-130 có khả năng tấn công cũng được ghi nhận khi chúng hạ cánh xuống Căn cứ Mildenhall vào ngày 04/01.

Các chuyên gia lưu ý rằng, những máy bay này có thể được sử dụng để đổ bộ lực lượng đặc nhiệm lên tàu chở dầu Marinera thuộc sở hữu của Nga, hiện đang hành trình ở vùng biển gần quần đảo Anh.

Tàu Marinera thực chất là tàu chở dầu Bella 1 đăng ký tại Nga mới được đổi tên và hiện đang nằm dưới sự giám sát của lực lượng Hải quân Mỹ.

Được biết, thủy thủ đoàn tàu chở dầu Bella 1 đã vội vàng sơn lại tên là Marinera (đăng ký tại cảng Sochi của Nga) và vẽ một lá cờ Nga thô sơ lên ​​mạn tàu khi đang di chuyển cách bờ biển Ireland 250 dặm, sau khi nó trốn thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Mỹ ở Biển Caribe hồi tháng 12 và chuyển hướng chạy về phía bắc nước Nga.

Đây là một trong khoảng chục tàu chở dầu đang cố gắng thoát khỏi sự phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Venezuela, mặc dù nó hiện nay không chở dầu từ quốc gia vừa bị Mỹ tấn công vào đêm ngày 03/01 vừa qua.

Được biết, tàu chở dầu Bella 1 đã chuẩn bị nhận dầu từ Venezuela vào tháng trước nhưng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiếp cận nó vào ngày 20 tháng 12, với nghi ngờ rằng Guyana không phải là quốc gia đăng ký chính xác của nó.

Thủy thủ đoàn của Bella 1 đã từ chối cho phép lực lượng tuần duyên Mỹ lên tàu và điều khiển chiếc tàu chở dầu bỏ chạy về phía bắc nước Nga. Sau khi đổi lại tên và quốc tịch Nga, tàu cũng khôi phục các thiết bị định vị, vốn đã bị tắt từ giữa tháng 12.

Được biết, Bella 1 đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt từ tháng 7 năm 2024, do bị chính quyền Washington cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp cho một công ty thuộc sở hữu của Hezbollah, nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn.

Ngoài ra, dữ liệu do TankerTrackers, một công ty chuyên giám sát, thu thập cho thấy tàu Bella 1 trước đây đã vận chuyển 7,3 triệu thùng dầu thô của Iran và 3,7 triệu thùng dầu thô của Venezuela đến Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2025.

Các trang mạng theo dõi hàng không cho biết, tàu Marinera đã bị máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ, xuất phát từ căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Suffolk, theo dõi sát sao trong hai ngày qua khi nó vượt Đại Tây Dương và di chuyển theo lộ trình sát vùng đặc quyền kinh tế của Ireland, cách bờ biển nước này 230 dặm về phía tây.

Theo giới phân tích, việc điều động số lượng lớn máy bay C-17A Globemaster III và trực thăng HH-60W Black Hawk tới căn cứ quân sự Anh cho thấy, Mỹ hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp mạnh để bắt giữ con tàu này.

Theo giới chuyên gia quân sự, việc Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm bắt giữ một chiếc tàu chở dầu lớn trên biển là một hoạt động đầy rủi ro, nhưng nó cũng không khó khăn bằng vụ đổ bộ và bắt giữ tổng thống Venezuela Nicholas Maduro và vợ ông vào rạng sáng ngày 03/01.

Các nhà phân tích Nga lưu ý rằng, về mặt pháp lý, con tàu đăng lý tại cảng Sochi của Nga nên nó được luật pháp Nga bảo vệ.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Nga cũng đã gửi một công hàm ngoại giao chính thức tới Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc truy đuổi bất hợp pháp đối với tàu chở dầu này.

Tuy nhiên, hành động gần đây của người Mỹ đã chứng minh một cách thuyết phục rằng họ sẵn sàng hoàn toàn coi thường luật pháp quốc tế để đạt được mục tiêu của mình; do đó, Nga cần phải chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất là Mỹ đổ bộ đặc nhiệm xuống boong tàu và bắt giữ Marinera.

Giới phân tích Nga cho rằng, các tàu thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic của Nga hoàn toàn có thể bảo vệ tàu chở dầu khỏi cuộc đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, nguy cơ đụng độ quân sự trên biển đòi hỏi một mệnh lệnh tương ứng từ cấp lãnh đạo đất nước.