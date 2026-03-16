2 con giáp sắp bước vào giai đoạn hưng thịnh đầu tiên trong năm Bính Ngọ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với tuổi Sửu, trong đó tài sản của con giáp này được cho là sẽ không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái được nhiều lộc lá gấp bội.

Đây là một năm lý tưởng để tuổi Sửu làm mới bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc đàm phán tăng lương. Quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh bạn, đưa ra những hướng dẫn giúp bạn trên con đường phát triển. Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Sau 3 tháng đầu năm tài vận tương đối im ắng, tháng 4 âm sắp tới sẽ là giai đoạn hưng thịnh đầu tiên của tuổi Sửu trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, dù tuổi Sửu có đang đi học hay đi làm thì sẽ đều dễ được như ý. Chuyện học hành thuận lợi, đỗ đạt thứ hạng cao, sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, tiền bạc đủ đầy. Có thể nói, mọi kế hoạch mà tuổi Sửu đề ra thì đến tháng 4 âm sẽ đều trở thành hiện thực, cuộc sống viên mãn vẹn toàn. Con giáp này cũng nên biết nắm bắt thời điểm này để nỗ lực hết mình vì phải đến cuối năm thì những cơ hội tốt tương tự mới xuất hiện.

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn không có gì cần phải lo lắng nhiều trong năm Bính Ngọ 2026 vì đây là một năm tương đối thuận lợi của con giáp này.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội nghề nghiệp thăng tiến, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống xa hoa, thịnh vượng.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, biểu tượng của mặt trời, chủ về sự quang minh chính đại và thăng tiến rực rỡ trong sự nghiệp. Sao này đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối về pháp luật, hóa giải sự ám hại của tiểu nhân. Còn sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thìn cũng phải đợi qua 3 tháng đầu năm thì mới đến được với "vầng thái dương" của mình. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, được sao Thái Dương chiếu rọi, chuyện công danh, sự nghiệp của con giáp này sẽ tỏa sáng rực rỡ. Được quý nhân đưa đường dẫn lối, con giáp tuổi Thìn sẽ có cơ hội chứng tỏ được khả năng của mình và nâng cao thu nhập đáng kể.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, con giáp tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Trong tử vi, sao Nguyệt Đức là một phúc tinh mang năng lượng ôn hòa và nhân hậu, chủ về việc hóa giải mọi mâu thuẫn, xung đột và xua tan những ám khí tiểu nhân. Được sao này chiếu mệnh, con giáp tuổi Hợi sẽ giữ được tâm thế bình an, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ, gặp hung hóa cát vào phút chót. Trong gia đạo, Nguyệt Đức mang lại sự hòa thuận, gắn kết tình cảm và giúp bạn tích lũy thêm nhiều phước báu thông qua những hành động thiện nguyện chân thành.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thìn đang mong chờ tháng 4 âm thì tuổi Hợi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Với sự xuất hiện của hung tinh Tiểu Hao, con giáp này cần lưu ý nhiều hơn trong chuyện chi tiêu, tiền nong để bảo tồn tài lộc. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, tuổi Hợi cần hết sức chú ý chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thâm hụt ngân sách. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chăm sóc bản thân thật tốt để tránh đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.