2 máy bay mới của Sun PhuQuoc Airways nối đuôi nhau hạ cánh xuống Nội Bài

20-08-2025 - 09:42 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) có màn chào đón ấn tượng 2 máy bay mới của Sun PhuQuoc Airways

Ngày 19-8, tại Nhà khách VIP A, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), đông đảo quan khách đã chứng kiến màn phun vòi rồng chào đón liên tiếp 2 máy bay mới của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển.

2 máy bay mới của Sun PhuQuoc Airways nối đuôi nhau hạ cánh xuống Nội Bài- Ảnh 1.

Máy bay mới của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ảnh: NIA

Hai máy bay mang số hiệu 2FWCA và 2FWCB đã hạ cánh gần như nối đuôi nhau, tạo nên một khoảnh khắc hiếm có trên sân đỗ.

Trước đó, hôm 10-8, Sun PhuQuoc Airways đã đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Được biết, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ đón tổng cộng 8 máy bay trong năm 2025 và tăng lên 15 chiếc vào năm 2026.

Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10-2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hãng bay của Thủ tướng, tổng vốn đầu tư của Sun PhuQuoc Airways là 2.500 tỉ đồng (tương đương khoảng 98,81 triệu USD), có đội bay dự kiến đến năm 2030 là 31 máy bay.

Theo Dương Ngọc

Người Lao Động

Cà Mau sẽ bứt phá để 'không còn xa lắm'

