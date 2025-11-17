2.000 hộ dân mua nhà ở xã hội nhưng sở hữu ít nhất 3 ô tô, trong đó có Mercedes, Audi: Chuyện lạ đời ở Singapore

Trong một phiên chất vấn tại Quốc hội Singapore đầu tháng 11, Quyền Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow khiến dư luận chú ý khi công bố số liệu cho thấy có tới 2.000 hộ gia đình sống trong các căn hộ HDB – vốn được xem là nhà ở bình dân, nhà ở xã hội của Singapore – đang sở hữu từ ba chiếc ô tô trở lên tính đến ngày 30/9. Con số này lập tức tạo nên cuộc tranh luận lớn: vì sao nhóm cư dân ở các khu nhà dành cho số đông lại có khả năng sở hữu nhiều xe hơi như vậy, trong bối cảnh Singapore được coi là một trong những nơi có chi phí sở hữu ô tô đắt đỏ nhất thế giới.

Theo The Straits Times, Singapore có khoảng 274.000 hộ HDB sở hữu ít nhất một ô tô, và khoảng 20.000 hộ có từ hai ô tô trở lên. Ở nhóm đặc biệt – những hộ sở hữu từ ba xe – chỉ có khoảng 2.000 hộ. Tuy nhiên, đây vẫn là hiện tượng đáng chú ý, phản ánh sự đa dạng về thu nhập, lối sống và nhu cầu đi lại trong cộng đồng cư dân HDB.

Bài báo của Straits Times đã nêu ra một số ví dụ điển hình.

Một gia đình sống tại Jurong West hiện sở hữu tới bốn chiếc xe, bao gồm Mercedes-Benz E200, Audi A4, Alfa Romeo Giulia và Toyota MR2. Chủ hộ cho biết các thành viên đều làm việc trong lĩnh vực yêu cầu di chuyển thường xuyên, lịch trình không cố định, nên mỗi người cần phương tiện riêng.

Bà Ng, người lái chiếc Audi A4, chia sẻ lý do sở hữu xe riêng: “Có xe rất tiện lợi vì tôi hoàn toàn chủ động trong mọi hoạt động, không phải phụ thuộc vào việc người thân có thể đưa đón hay không”. Hàng loạt sự cố gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm gần đây cũng đã khiến bà nghi ngờ độ tin cậy của phương tiện công cộng này.

Em trai bà - một doanh nhân 50 tuổi - sở hữu hai xe là Alfa Romeo Giulia và Toyota MR2. Hai anh em thay phiên nhau đưa đón cháu đi học ở khu vực Dover vì không có tuyến xe buýt trực tiếp từ nhà đến trường. Bạn trai của bà Ng thì sử dụng chiếc Mercedes-Benz E200 để di chuyển hàng ngày đến nơi làm việc tại Bukit Batok.

Một trường hợp khác là ông Tan tại Yio Chu Kang cũng sở hữu ba chiếc xe thuộc ba thương hiệu khác nhau, và chủ hộ giải thích rằng việc mỗi thành viên có một xe giúp xử lý những tình huống khẩn cấp, như việc đưa con nhỏ đi bệnh viện vào buổi tối – điều mà họ cảm thấy dịch vụ gọi xe hoặc phương tiện công cộng không đáp ứng kịp.

Ông Tan nhấn mạnh lợi ích của việc sở hữu nhiều xe trong gia đình, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp: “Nếu con tôi bị ốm vào lúc nửa đêm, tôi có thể lập tức đưa con đến bệnh viện. Nhưng nếu phải gọi xe hoặc dùng phương tiện công cộng, thời gian chờ đợi có thể rất lâu”.

Kinh nghiệm làm việc cũng cho ông thấy rõ hạn chế của dịch vụ gọi xe. “Tôi đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp phải chờ đến một giờ đồng hồ mới có xe đến cuộc hẹn tiếp theo. Điều đó không thể chấp nhận được trong công việc”, ông Tan cho hay.

Sự gia tăng số hộ sở hữu nhiều xe đặt ra các câu hỏi về quy hoạch, đặc biệt khi chính sách của Singapore từ năm 2018 áp dụng mức tăng trưởng dân số xe bằng 0, nghĩa là tổng số xe không được tăng thêm trừ trường hợp đặc biệt. Việc một nhóm cư dân HDB sở hữu nhiều xe khiến áp lực bãi đỗ, giao thông nội khu và nhu cầu sử dụng tài nguyên công cộng tăng lên. Một số chuyên gia được Straits Times phỏng vấn cho rằng dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng đây là tín hiệu đáng theo dõi.

Trước bối cảnh đó, một số ý kiến đề xuất Singapore có thể cân nhắc các biện pháp quản lý mạnh tay hơn, chẳng hạn mô hình thuế bổ sung tương tự như thị trường bất động sản – nơi người mua nhà thứ hai, thứ ba phải đóng thêm thuế. Tuy nhiên, Bộ Giao thông cho biết hệ thống hiện tại đã có cơ chế đánh thuế bổ sung (Additional Registration Fee) theo giá trị xe, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sở hữu bao nhiêu xe là quyết định của các hộ gia đình miễn là họ tuân thủ quy định.

Theo: Strait Times