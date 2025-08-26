27 tuổi tiết kiệm được 575 triệu, thu nhập 50 triệu/tháng vẫn chưa thấy yên tâm

Có công việc với mức thu nhập ổn định, lại có hơn nửa tỷ tiền tiết kiệm phòng thân, nghe tới đây chắc hẳn nhiều người sẽ thốt lên: Thế là yên tâm quá rồi chứ còn gì nữa!

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng sa thải vẫn còn đang len lỏi khắp nơi, cộng thêm giá BĐS tăng cao và chưa có dấu hiệu chững lại, thì có lẽ khó mà yên tâm được hoàn toàn. Có chăng chỉ là thu nhập ổn, có tiền phòng thân thì bớt lo đi phần nào mà thôi.

Tâm sự của chàng trai 27 tuổi trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy.

Đặt mục tiêu mua nhà - mua đất, hiện không biết nên làm sao để "tiền đẻ ra tiền"

Trong bài đăng của mình, chàng trai cho biết trong vòng 3-4 năm nữa, anh muốn phấn đấu mua nhà hoặc mua đất ở Hải Phòng, Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Mặc dù hiện tại thu nhập ổn, tiền tiết kiệm cũng hòm hòm nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với mục tiêu đề ra.

Thế nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Em đang có 250 triệu tiền mặt và 10.000 Euro (khoảng 305 triệu đồng), ngoài ra không có tài sản nào khác và cũng không biết đầu tư gì. Mong muốn của em là 3-4 năm nữa mua được nhà hoặc mảnh đất. Trong các năm tới thì thu nhập của em sẽ khá ổn định, khoảng 600 triệu/năm (tương đương tầm 50 triệu/tháng). Em tính trừ đi 100 triệu để đi học thêm mấy thứ, thì coi như thu nhập 500 triệu/năm.

Em cũng nghĩ tới việc đầu tư từ 2 năm nay rồi nhưng vì chưa tự tin nên em vẫn chỉ đứng ngoài ngó nghiêng, chưa dám dồn tiền. Mong anh chị cho em lời khuyên ạ" - Chàng trai viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đồng tình, đưa ra chung 1 lời khuyên: Không có kiến thức thì tốt nhất cứ mua vàng, gửi tiết kiệm thôi, cùng lắm cũng chỉ nên mua thêm ngoại tệ chứ tuyệt đối không nên đầu tư chứng khoán hay các loại tài sản số khác, kẻo mất trắng!

"Bạn có thể mua cổ phiếu, cứ cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 mà mua, giữ lâu dài thì có mã có thể đạt kỳ vọng lợi nhuận 20%/năm đấy. Nhưng mà cái này cũng phải học với có kiến thức thì mới được, còn không tự tin thì thôi cứ vàng mà triển, chứ giữ tiền mặt kể ra hơi phí" - Một người khuyên.

"Kể ra 2 năm rồi bạn ngó nghiêng không xuống tiền là cũng may đấy, chứ thị trường biến động mà mình không vững thì mất hết thôi, về được bờ là còn may. Chắc cốp nhất thì cứ dồn tiền mua đất, ngân sách nhỏ thì mua mảnh vừa sức thôi cũng được" - Một người chia sẻ.

"Thôi mua vàng đi, đừng dại mà nghe người khác chào mời đầu tư này kia là có ngày hối hận đấy" - Một người chung quan điểm.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm: Bí quyết để "tiền đẻ ra tiền"!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.