15-08-2025 - 00:16 AM | Lifestyle

Ở tuổi 58, tôi bước vào giai đoạn nghỉ hưu với mức lương hơn 6 triệu/tháng. Số tiền này đủ sống tiết kiệm nhưng không dư dả. Tôi từng nghĩ muốn có thêm thu nhập thì phải đầu tư – nhưng đầu tư đồng nghĩa với rủi ro, và tôi không muốn đặt số tiền mình dành dụm cả đời vào canh bạc.

Cuối cùng, tôi tìm ra 3 cách đơn giản, an toàn và… ai cũng có thể áp dụng để tăng thêm vài triệu mỗi tháng.

1. Biến thói quen và sở thích thành công việc nhỏ

Không cần mạo hiểm, tôi vẫn tăng thu nhập tuổi nghỉ hưu nhờ 3 cách đơn giản ai cũng làm được- Ảnh 1.

Tôi vốn thích nấu ăn và từng học qua vài lớp làm bánh. Trước đây, đó chỉ là thú vui. Nhưng khi nghỉ hưu, tôi nghĩ: Tại sao không kiếm thêm từ chính việc mình thích?

- Tôi bắt đầu nhận làm bánh cho hàng xóm, bạn bè

- Sau 3 tháng, tôi mở một trang Facebook nhỏ, đăng hình và nhận đặt hàng

- Khách không nhiều nhưng ổn định, mỗi tuần vài đơn

- Thu nhập thêm: 1,2–1,5 triệu/tháng Chi phí đầu tư ban đầu: 0 đồng (dùng đồ bếp sẵn có)

Điều quan trọng là bạn không phải “lao vào” thị trường lớn, mà chỉ cần phục vụ nhóm khách quen. Sở thích cá nhân, nếu có chút kỹ năng, luôn có thể biến thành nguồn thu nhỏ mà không áp lực.

2. Cho thuê những gì mình chưa dùng hết

Không cần mạo hiểm, tôi vẫn tăng thu nhập tuổi nghỉ hưu nhờ 3 cách đơn giản ai cũng làm được- Ảnh 2.

Tôi có một phòng trống và một bộ bàn ghế gỗ ít sử dụng. Trước kia, tôi giữ lại “để dành”, nhưng nghĩ lại, chúng chỉ chiếm chỗ.

Tôi quyết định:

- Cho thuê phòng: một sinh viên thuê, 1,5 triệu/tháng, đã bao gồm điện nước

- Cho thuê bộ bàn ghế cho cửa hàng cà phê nhỏ gần nhà, 200.000đ/tháng

Tổng cộng, tôi có thêm 1,7 triệu/tháng mà gần như không phải làm gì.

Nếu không có phòng trống, bạn vẫn có thể:

- Cho thuê tủ lạnh, máy giặt cũ

- Cho thuê sân để giữ xe

- Cho thuê đất trống để trồng rau

Đây là cách biến tài sản nhàn rỗi thành tiền, không mạo hiểm và ít mất công.

3. Tiết kiệm khéo để tạo “thu nhập ẩn”

Không cần mạo hiểm, tôi vẫn tăng thu nhập tuổi nghỉ hưu nhờ 3 cách đơn giản ai cũng làm được- Ảnh 3.

Nhiều người nghĩ tăng thu nhập là phải kiếm thêm tiền, nhưng giảm chi tiêu hợp lý cũng chính là “tăng thu nhập ẩn”.

Tôi áp dụng 3 thay đổi nhỏ:

- Đi chợ 2 lần/tuần thay vì mỗi ngày → giảm mua dư, tiết kiệm 500.000đ/tháng

- Tắt các gói dịch vụ không dùng: truyền hình cáp cao cấp, ứng dụng học phí cao → tiết kiệm 400.000đ/tháng

- Tận dụng ưu đãi người cao tuổi khi đi khám bệnh, mua vé tàu xe → tiết kiệm 200.000–300.000đ/tháng

Tổng cộng, tôi giữ lại được khoảng 1 triệu/tháng mà không thấy thiếu thốn.

Bảng thu nhập trước – sau áp dụng 3 cách

Khoản mụcTrước khi áp dụngSau khi áp dụngTăng thêm
Lương hưu6.000.0006.000.000
Bán bánh tại nhà1.300.000+1.300.000
Cho thuê phòng & đồ1.700.000+1.700.000
“Thu nhập ẩn” từ tiết kiệm1.000.000+1.000.000
Tổng thu nhập/tháng6.000.00010.000.000+4.000.000

Vì sao 3 cách này hiệu quả cho người nghỉ hưu

- Không rủi ro vốn – Bạn không phải bỏ số tiền lớn vào thị trường tài chính hay kinh doanh mạo hiểm.

- Tận dụng thứ mình có – Từ kỹ năng, thời gian rảnh, đến tài sản nhàn rỗi.

- Duy trì lâu dài – Khách hàng chủ yếu là người quen, chi phí vận hành gần như 0.

- Giữ tinh thần bận rộn vừa đủ – Không quá áp lực, nhưng vẫn có việc làm, giúp tinh thần tích cực.

Không cần mạo hiểm, tôi vẫn tăng thu nhập tuổi nghỉ hưu nhờ 3 cách đơn giản ai cũng làm được- Ảnh 4.

Lời khuyên cho ai muốn áp dụng

- Bắt đầu từ nhỏ: Chỉ cần thử 1 trong 3 cách, sau đó mở rộng dần khi quen.

- Chọn việc hợp sức khỏe: Tránh công việc đòi hỏi lao động nặng hoặc thời gian cố định quá dài.

- Giữ sự cân bằng: Thu nhập thêm là tốt, nhưng mục tiêu chính của tuổi hưu là sống khỏe, sống vui.

- Luôn có quỹ dự phòng: Dù thu nhập tốt, vẫn cần để riêng khoản tiền khẩn cấp để yên tâm

Checklist: Bắt đầu 3 cách này trong 1 tháng

TuầnViệc cần làmHành động cụ thểMục tiêu đạt được
Tuần 1Biến sở thích thành thu nhập- Chọn 1 sở thích có thể bán sản phẩm/dịch vụ (nấu ăn, làm bánh, khâu vá…)

- Thử làm mẫu và chụp hình sản phẩm

- Đăng trên Facebook/Zalo giới thiệu với bạn bè		Có ít nhất 1 đơn hàng thử nghiệm từ người quen
Tuần 2Cho thuê tài sản nhàn rỗi- Kiểm tra nhà xem có phòng, sân, hoặc đồ dùng ít dùng

- Hỏi hàng xóm, bạn bè hoặc đăng tin trên nhóm cộng đồng		Tìm được ít nhất 1 người quan tâm thuê
Tuần 3Giảm chi lặp lại – tạo “thu nhập ẩn”- Rà soát hóa đơn, dịch vụ đang trả hàng tháng

- Hủy hoặc đổi sang gói rẻ hơn

- Lập thực đơn đi chợ 2 lần/tuần		Giảm ít nhất 300–500k chi phí
Tuần 4Ổn định nhịp và duy trì- Ghi chép thu nhập + khoản tiết kiệm mới

- Cải thiện cách làm từ phản hồi khách

- Lên kế hoạch tiếp tục tháng sau		Thu nhập thêm ổn định từ 1–2 triệu/tháng và duy trì thói quen tiết kiệm

Kết luận

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu nghĩa là sống dựa hoàn toàn vào lương hưu. Nhưng hóa ra, chỉ cần tận dụng thứ mình đã có, thay đổi vài thói quen và dám thử những việc nhỏ, tôi có thể tăng thu nhập thêm 3–4 triệu/tháng mà không phải mạo hiểm.

Với 10 triệu/tháng, tôi vừa đủ chi tiêu thoải mái, vừa có khoản dành cho sở thích và những chuyến đi ngắn. Quan trọng hơn, tôi không phải đánh đổi sự bình yên lấy rủi ro. Và tôi tin, bất cứ ai cũng có thể làm được điều này, miễn là bắt đầu từ hôm nay.

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
cho thuê

