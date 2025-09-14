Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-09-2025 - 11:03 AM | Sống

Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã công bố kết quả phát hiện và xử lý phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ trên nhiều tuyến quốc lộ trong nửa cuối tháng 8/2025.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, từ ngày 16/8/2025 đến ngày 31/8/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 298 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 126 trường hợp

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

2. Tuyến Quốc lộ 45: 172 trường hợp

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 14.

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 15.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy,  nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa lưu ý, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. 

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

PV

Đời sống pháp luật

