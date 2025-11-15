Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tủ lạnh chỉ thật sự hiệu quả khi bạn sử dụng đúng cách.

Tủ lạnh là trái tim của căn bếp, là nơi bảo quản thức ăn tươi ngon và giúp gia đình bạn an toàn trước vi khuẩn. Nhưng bạn có biết rằng rất nhiều người vẫn vô tư làm sai cách, biến tủ lạnh từ trợ thủ đắc lực thành "ổ bệnh" cho thực phẩm? Những thói quen tưởng bình thường lại chính là nguyên nhân khiến đồ ăn nhanh hỏng, mất dưỡng chất, thậm chí gây ngộ độc. Dưới đây là 3 lỗi phổ biến mà bạn cần dừng ngay, kèm giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

1. Để tủ lạnh quá đầy 

Nhiều gia đình có thói quen nhồi nhét đồ ăn vào tủ lạnh, nghĩ rằng đầy tủ sẽ giữ được nhiều thực phẩm hơn. Nhưng thực tế, không gian chật chội làm khí lạnh khó lưu thông đều khắp các ngăn. Kết quả là những thực phẩm gần cửa hoặc ở sâu trong tủ không được làm lạnh đúng cách, dễ bị hỏng hoặc mất chất dinh dưỡng.

3 cách dùng tủ lạnh đáng lẽ phải BỊ CẤM nhưng nhiều người vẫn vô tư làm- Ảnh 1.

Cách khắc phục:

Giữ tủ lạnh chỉ đầy khoảng 70-80% tổng thể tích để không khí lạnh lưu thông hiệu quả.

Sắp xếp thực phẩm theo nhóm: rau củ, thịt, đồ uống… để dễ lấy và tránh chồng chéo.

Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ thực phẩm đã hết hạn.

2. Đặt thịt sống sai ngăn 

Thịt sống là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Nhiều người vô tư để thịt sống ở ngăn trên, gần các thực phẩm đã nấu chín, hoặc thậm chí ở cửa tủ, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo.

3 cách dùng tủ lạnh đáng lẽ phải BỊ CẤM nhưng nhiều người vẫn vô tư làm- Ảnh 2.

Cách khắc phục:

Luôn để thịt sống ở ngăn dưới cùng, trên khay riêng, tránh tiếp xúc với thực phẩm khác.

Dùng hộp đựng kín để ngăn mùi và tránh vi khuẩn lây lan.

Không rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh, vì nước chảy có thể làm vi khuẩn lan sang các thực phẩm khác.

3. Giữ nhiệt độ cố định quanh năm 

Nhiều người nghĩ cứ để nhiệt độ tủ lạnh cố định là tiện nhất, nhưng thực tế nhu cầu làm lạnh thay đổi theo mùa và lượng thực phẩm. Vào mùa đông, nhiệt độ quá thấp có thể làm rau củ bị héo, còn mùa hè, nhiệt độ quá cao lại khiến thực phẩm dễ hỏng.

Cách khắc phục:

Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh theo mùa: thường là 1-4°C cho ngăn mát, -18°C cho ngăn đông.

Không để quá nhiều thực phẩm nóng vào tủ cùng lúc, vì sẽ làm nhiệt độ tăng đột ngột.

Kiểm tra định kỳ nhiệt độ bằng nhiệt kế để đảm bảo luôn ở mức lý tưởng.

3 cách dùng tủ lạnh đáng lẽ phải BỊ CẤM nhưng nhiều người vẫn vô tư làm- Ảnh 3.

Chốt lại, tủ lạnh chỉ thật sự hiệu quả khi bạn sử dụng đúng cách. Hãy nhớ: đừng nhồi nhét, đặt thịt sống đúng chỗ, và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Một chút thay đổi trong cách sắp xếp và quản lý sẽ giúp đồ ăn tươi lâu, giữ nguyên dinh dưỡng, và quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

