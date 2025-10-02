3 chỉ báo cho thấy thị trường chứng khoán chuẩn bị bứt phá khỏi sideway

Sau chuỗi ngày bùng nổ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mắc kẹt trong trạng thái sideway kéo dài, VN-Index lình xình quanh vùng 1.600-1.700 điểm. Câu hỏi lớn nhất của nhà đầu tư không còn là “sideway bao giờ kết thúc?” mà là “dấu hiệu nào cho thấy thị trường thật sự sắp bước vào một xu hướng mới?”. Nhìn lại nhiều giai đoạn trong quá khứ, có ba yếu tố cốt lõi giúp nhận diện sự chuyển pha: thanh khoản bùng nổ, nhóm dẫn dắt xuất hiện và cú hích từ vĩ mô.

Thanh khoản - chỉ báo sớm nhất﻿

Trong giai đoạn sideway, điểm đặc trưng là thanh khoản suy yếu, dòng tiền đứng ngoài. Khi bức tranh đổi chiều, tín hiệu sớm nhất luôn đến từ sự bùng nổ khối lượng giao dịch. Không chỉ dừng lại ở vài phiên tăng đột biến, mà phải duy trì vượt mức trung bình 20–50 phiên.

Khi thanh khoản bất ngờ bứt phá trên diện rộng, đó là tín hiệu cho thấy dòng tiền mới hoặc dòng tiền lớn đã quay trở lại, tạo nền tảng cho một xu hướng bền vững hơn. Điểm đáng chú ý là dòng tiền nội thường chiếm vai trò quyết định. Dù khối ngoại có lúc mua ròng, có lúc bán ròng, nhưng chính dòng tiền trong nước mới tạo nên sự khác biệt cho một cú breakout thật sự.

Nhóm dẫn dắt - bánh lái của thị trường﻿

Một thị trường đi ngang không thể bước sang xu hướng tăng nếu thiếu lực kéo từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Đây là những cổ phiếu vốn hóa lớn, có khả năng ảnh hưởng mạnh đến chỉ số và tâm lý chung.

Điều này cho thấy, để thoát khỏi sideway, thị trường cần sự đồng thuận của nhóm trụ, chứ không chỉ vài mã đơn lẻ. Nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn là “kim chỉ nam”, nhưng trong bối cảnh hiện tại, thêm các ngành hưởng lợi từ đầu tư công, bất động sản và tiêu dùng có thể đóng vai trò dẫn dắt thế hệ mới.

Cú hích không thể thiếu từ yếu tố vĩ mô﻿

Dù thanh khoản bùng nổ hay nhóm trụ đồng thuận, thị trường vẫn khó bền vững nếu thiếu một cú hích từ vĩ mô. Đây chính là “lửa” để duy trì đà tăng.

Trong hiện tại, những yếu tố vĩ mô tích cực đang dần hé lộ: lãi suất trong nước ổn định ở vùng thấp, áp lực lạm phát hạ nhiệt, đầu tư công giải ngân tăng tốc và đặc biệt là triển vọng nâng hạng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu các yếu tố này đồng thời cộng hưởng với sự trở lại của dòng tiền nội và nhóm trụ, thị trường hoàn toàn có thể thoát khỏi trạng thái lình xình và bước vào chu kỳ mới.

Sideway là giai đoạn thử thách kiên nhẫn của nhà đầu tư, nhưng cũng là khoảng lặng tích lũy cho một cú bứt phá. Nhìn từ lịch sử, ba yếu tố – thanh khoản, nhóm dẫn dắt và vĩ mô – chính là bộ ba tín hiệu vàng . Nếu chỉ một yếu tố xuất hiện, thị trường dễ rơi vào “breakout giả”. Chỉ khi cả ba cùng hội tụ, xu hướng tăng mới thật sự bền vững.