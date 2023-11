3 loại trái cây cực tốt cho não, làm chậm tốc độ lão hóa não, sau tuổi 50 càng nên ăn thêm

Hãy đối mặt với sự thật là khi bạn già đi, não bộ sẽ không còn được "khỏe mạnh" như xưa. Hầu hết mọi người sẽ trải qua một số thay đổi, chẳng hạn như suy giảm nhận thức, hay quên. Một số người có thể gặp các bệnh về thần kinh như sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer.

Khi bạn già đi, não bộ sẽ không còn được "khỏe mạnh" như xưa. Một số người có thể gặp các bệnh về thần kinh như sa sút trí tuệ hoặc Alzheimer.

Lão hóa ảnh hưởng đến não bộ của bạn thế nào?

Khi già đi, não của bạn co lại một cách tự nhiên. Lưu lượng máu đến não có thể giảm và bạn có nguy cơ bị viêm cao hơn. Tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của não, cũng như khả năng nhận thức của bạn.

"Già đi là một quá trình tự nhiên và sức khỏe não bộ của chúng ta có thể bắt đầu suy giảm. Vì vậy, duy trì sức khỏe não bộ ở tuổi ngoài 50 là rất quan trọng. Tham gia tập thể dục thường xuyên, áp dụng chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng và thực hiện các hoạt động kích thích tinh thần đều là những chiến lược hiệu quả trong việc tăng cường sức khỏe não bộ", Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trên trang Eat This, Not That!.

Khi nói đến chế độ ăn uống lành mạnh cho não sau 50 tuổi, Manaker nói: "Một chế độ ăn giàu trái cây, rau, protein nạc và chất béo lành mạnh sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho não".

Một chế độ ăn giàu trái cây, rau, protein nạc và chất béo lành mạnh sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho não.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tất cả các loại thực phẩm này đều có khả năng giúp nhận thức và sức khỏe não bộ. Thậm chí, một số thực phẩm trong đó còn có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí.

3 loại trái cây cực tốt cho sức khỏe não bộ

Dưới đây là 3 loại trái cây có tác dụng tăng cường sức khỏe não bộ, đẩy lùi nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa não, đồng thời tăng cường trí nhớ mà chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker khuyên mọi người nên ăn.

1. Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa - là những hợp chất bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và viêm.

"Loại quả mọng này rất giàu chất chống oxy hóa - là những hợp chất bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và viêm. Nó có khả năng làm chậm lão hóa não và tăng cường khả năng giao tiếp", Lauren Manaker nói.

"Quả việt quất chứa một lượng flavonoid cao, đặc biệt là anthocyanin. Những chất này đã được chứng minh là có thể cải thiện trí nhớ, nhận thức và kỹ năng vận động", bà nói thêm.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, những người tham gia tiêu thụ bột từ quả việt quất hàng ngày nhận thấy trí nhớ được cải thiện và thời gian phản ứng nhận thức nhanh hơn.

2. Lựu

Lựu được gọi là "viên ngọc của mùa đông" và có tiềm năng đáng kể để tăng cường sức khỏe não bộ.

"Lựu được gọi là "viên ngọc của mùa đông" và có tiềm năng đáng kể để tăng cường sức khỏe não bộ", Manaker cho biết.

Có một số đặc điểm làm cho quả lựu rất có lợi trong việc đẩy lùi lão hóa não. Điển hình là, lựu rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ - polyphenol - một chất mang lại tác dụng bảo vệ thần kinh. Chất chống oxy hóa polyphenol này giúp chống lại stress oxy hóa - một nguyên nhân dẫn đến rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Cùng với polyphenol, lựu cũng chứa một hợp chất khác có tên là punicalagin. "Punicalagin được cho là làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ", Manaker nói thêm.

Cuối cùng, Manaker giải thích rằng: "Lựu là một nguồn nitrat tốt trong chế độ ăn uống, đã được chứng minh là cải thiện lưu lượng máu đến não và tăng cường chức năng nhận thức".

3. Cam

Lợi ích sức khỏe của cam không chỉ nằm trong hàm lượng vitamin C cao mà còn liên quan đến sức khỏe não bộ.

Ăn một vài lát cam hay uống một ly nước cam cũng có tác dụng giúp não tăng cường các chất dinh dưỡng hữu ích cho cơ thể.

"Lợi ích sức khỏe của cam không chỉ nằm trong hàm lượng vitamin C cao mà còn liên quan đến sức khỏe não bộ. Cam và nước cam là những nguồn giàu flavonoid, có liên quan đến việc giảm viêm, phục hồi chức năng tế bào trong não. Ngoài ra, cam là một nguồn folate phong phú, cũng có thể tác động tích cực đến chức năng não", Manaker nói.